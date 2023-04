Psychiatrie : l'hôpital de jour de Boussac en Creuse ferme temporairement, faute de médecins

La loi Rist qui plafonne la rémunération des médecins intérimaires a des conséquences sur les soins psychiatriques en Creuse. Le centre hospitalier La Valette à Saint-Vaury a perdu trois intérimaires depuis l'entrée en vigueur de la loi lundi 3 avril , précise la direction. Ils refusent de revenir travailler pour un salaire plus bas. Cette loi s'ajoute à un manque structurel de médecins : dans l'établissement, deux postes de pédopsychiatres et deux postes de psychiatres sont vacants. Pour faire face, La Valette est obligé de se réorganiser en "gelant" les places de l'hôpital de jour de Boussac.

Concrètement, l'antenne de Boussac n'accueille plus de patients depuis lundi 10 avril. Cette structure dispose habituellement de huit places pour recevoir, uniquement en journée, des adultes ayant des problèmes psychiatriques. Le "gel" de ces places n'est pas une fermeture définitive mais uniquement temporaire, pour une durée indéterminée. Impossible de savoir s'il s'agit de jours, de semaines ou de mois.

En attendant, la continuité des soins est assurée puisque les patients de Boussac sont redirigés vers les antennes de Guéret et Blessac. Mais les patients et les soignants en pâtissent, résume Nadia Jardinaud-Langlais, secrétaire générale du syndicat Force ouvrière à La Valette, majoritaire dans l'établissement : "Des patients ne veulent pas aller à Guéret ou Blessac car ils n'ont pas de moyen de locomotion ou ils ne veulent pas changer de structure de soin. Les soignants et les médecins font tout leur possible pour que les patients soient pris en charge mais certains passeront entre les mailles du filet." Les soignants sont débordés, dans l'incertitude et à bout de force, confie-t-elle.

Moins de patients accueillis

La réorganisation concerne aussi des services internes de Saint-Vaury : quinze des cinquante lits de la Valette sont suspendus. "Les établissements étaient déjà fragiles en termes de démographie médicale, la loi Rist rajoute une difficulté. Sauf que certains intérimaires avaient des paiements qui dépassaient largement les plafonds, ça ne pouvait plus continuer, c'était de vrais mercenaires", justifie Dominique Grand, directrice de l'agence régionale de santé (ARS). Dans les hôpitaux publics, grâce à la loi Rist, la rémunération pour une garde de 24h est plafonnée à 1.390 euros brut, alors que cela montait jusqu'à 4.000 euros dans certains établissements.

L'ARS et le CH La Valette cherchent des solutions pour revenir à la normale. "Des négociations sont en cours avec le centre hospitalier d'Esquirol, puisqu'il est en direction commune avec celui de Saint-Vaury, précise Dominique Grand. Des praticiens de Limoges vont peut-être venir en temps partiel aider les structures de Saint-Vaury." A Boussac, le CMP (centre médico-psychologique) et le CATTP (centre d'accueil thérapeutique à temps partiel) restent en revanche ouverts.

D'après l'ARS, la psychiatrie est l'un des secteurs les plus en tension en Creuse avec les urgences et la maternité de Guéret. L'ARS assure que la maternité fonctionne normalement. Les urgences de Guéret restent aussi ouverts malgré le départ d'un intérimaire depuis la loi Rist, il occupait l'un des trois postes de médecin.

En Creuse après la loi Rist , près d'un tiers des médecins intérimaires ont décidé de ne plus assurer leur remplacement, depuis lundi 3 avril selon l'ARS.