Puget-Théniers : un distributeur de protections périodiques gratuites inauguré dans un collège

C'est une boîte blanche et rose fixée au mur à l'intérieur du collège Auguste-Blanqui de Puget-Théniers. Dedans : 6 000 protections périodiques. Des serviettes hygiéniques et des tampons, mis à disposition, gratuitement, des 120 collégiennes de l'établissement.

Le département des Alpes-Maritimes équipe 17 collèges de ces distributeurs pour lutter contre la précarité menstruelle : "C'est quand les jeunes filles n'ont pas accès aux protections périodiques dont elles ont besoin chaque mois pour des raisons économiques", explique Löetitia Mas, directrice de l'association "Une Voix pour elles", qui participe au déploiement de ces infrastructures. "Avec ces distributeurs, elles peuvent se servir gratuitement et n'ont pas besoin de se restreindre à trois serviettes par mois, comme c'est le cas pour certaines. Si elles ont besoin d'en prendre 15, elles peuvent."

Le distributeur de protections périodiques (serviettes hygiéniques et tampons) du collège © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Les règles, encore taboues

L'installation de ces distributeurs s'accompagne d'ateliers de sensibilisations dans les collèges. Marie-Luce Rollin, coordinatrice de l'Association française des centres de consultation conjugale 06 est intervenue à Auguste Blanqui : "Les règles, c'est encore tabou, beaucoup de jeunes garçons et de jeunes filles sont encore très gênés quand on aborde ces questions, ce qui justifie encore plus cette sensibilisation, pour lever les tabous. Sur ces questions, certains ont été très informés, d'autres pas du tout et découvrent tout. _La précarité, elle n'est pas que sur le plan économique_, mais aussi sur le plan culturel, éducatif. C'est souvent les mêmes qui ont un manque de connaissance et un manque d'argent pour l'achat de serviettes périodiques."

Pourtant, en moyenne, les femmes passent 2 000 jours dans leur vie à avoir leurs règles. Et les collégiennes, les premières concernées, qu'est-ce-qu'elles en pensent de l'installation de ce distributeur ?

"Moi je pense que c'est une bonne idée mais il est dans les escaliers de l'internat. Ce serait une meilleure idée de le mettre dans les toilettes, ce serait plus pratique ! Là il est à 100m des toilettes, on doit traverser la cour, le hall et les escaliers", fait remarquer Julia, élèves de troisième. "C'est quand même bien pour celles qui n'ont pas d'argent" pour May. Les règles, aujourd'hui ce n'est plus un tabou entre filles, assurent-elles. Et les garçons ? "Ils nous soutiennent ! Ils sont plutôt respectueux", juge Emma.