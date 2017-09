Punaises de lit au CHU de Nantes : gestion de crise

Depuis la découverte de punaises de lit aux Urgences du CHU de Nantes, l'accueil des patients se fait sous une tente dressée devant l'établissement. Le patron du service assure être maître de la situation.

L'organisation est la même qu'à l'intérieur avec un médecin, un infirmier et des brancardiers. On a rajouté des étudiants pour nous aider car les distances ne sont pas les mêmes. En fait, nous on vit ça comme un exercice de situation sanitaire exceptionnelle. On a l'habitude, on monte les tentes, on s'organise, c'est provisoire."- Gilles Potel, patron des Urgences du CHU de Nantes.