Punaises de lit : comment les repérer dans votre logement ?

Ces petites bêtes sèment la zizanie en France depuis la rentrée de septembre : les punaises de lit . Sur les réseaux sociaux, des internautes ont signalé leur présence dans les transports en commun parisiens ainsi que dans des cinémas , provoquant la psychose. Face à l'angoisse suscitée, le gouvernement tente de rassurer : "Il n'y a pas de recrudescence", martèle-t-il. Alors comment s'assurer que ces bestioles, dont les piqures et la présence peuvent vous rendre fou, n'ont pas élu domicile dans votre maison ou votre appartement ? France Bleu vous donne quelques clés pour repérer les punaises de lit. Âmes sensibles s'abstenir.

ⓘ Publicité

Surveillez les traces sur vos draps et vos matelas

Les punaises sont des insectes nocturnes. "Elles sont surtout actives la nuit et fuient la lumière" précise l'Assurance maladie sur son site. Ainsi, elles raffolent des chambres à coucher et s'installent dans les sommiers, les matelas et les draps. Pour s'assurer que votre logement n'est pas infesté, "il faut regarder scrupuleusement le tour du matelas, le sommier, pour voir ce petit insecte qui fuit et qui fait 6-7 mm" rappelle sur franceinfo Romain Lasseur, docteur en toxicologie animale, spécialiste des espèces animales envahissantes. Elles font la taille d'un pépin de pomme et peuvent aussi bien être vivantes que mortes. Mais vous ne verrez jamais des punaises dans les airs, car elles ne savent pas voler.

Des punaises de lit dans un échantillon © Maxppp - Ines DE LA GRANGE/PHOTOPQR/LE BIEN PUBLIC

Des petites taches noires "de 1 à 3 mm" doivent aussi vous inquiéter. Elles "correspondant aux déjections (excréments) des punaises de lit" explique l'Assurance maladie. Enfin, "des traînées de sang sur les draps consécutives à l'écrasement des punaises pendant le sommeil de la personne" sont aussi des indices. Si le lit est le lieu privilégié par les punaises de lit, vous pouvez aussi vérifier d'autres cachettes : mobilier de chambre, vêtements, sac à dos, sac de couchage, valise, tapis, rideaux, plinthes, encadrement de portes et fenêtres, tapisserie décollée.

Les taches noires correspondent aux déjections des punaises de lit © Getty - Uwe Anspach/picture alliance

Cherchez des piqûres sur votre corps

On s'aperçoit parfois de la présence des punaises de lit à cause de leurs piqûres. Malheureusement, à ce moment-là, il est souvent trop tard. Comment identifier une piqûre de punaise de lit ? Selon l'Assurance maladie, elles "provoquent des lésions cutanées sous forme de taches rouges en relief" après vous avoir sucé le sang. C'est comme cela qu'elles se nourrissent. Ces lésions mesurent "de 5 mm à 2 cm, avec, en leur centre, un point rouge hémorragique ou une vésicule de liquide clair". Ces piqûres provoquent de grosses démangeaisons et peuvent vous faire vivre un enfer. Généralement, elles sont visibles "sur les bras, jambes, dos et moins fréquemment tête et cou".

À lire aussi Punaises de lit : après les signalements, pas de cas avérés à la SNCF et la RATP

L'Assurance maladie précise que le positionnement des piqûres peuvent vous indiquer depuis quand vous êtes infestés et ainsi constater l'étendue des dégâts : "En début d'infestation, les piqûres sont regroupées sur la peau, en rang d’oignon. Puis si la personne continue à vivre dans un endroit infesté, les piqûres s'étendent partout sur la peau". Enfin, "en début d’infestation, il arrive souvent qu’une seule personne soit touchée sur les deux occupants d’un même lit".

Des piqûres de punaises de lit © Maxppp - ROBERT Georges/PHOTOPQR/LA PROVENCE

À lire aussi Punaises de lit : comment se débarrasser de ce fléau ?

Où trouve-t-on le plus de punaises de lit ?

Où risquez-vous le plus d'être infestés par ces punaises ? On les trouve principalement dans les grandes métropoles des pays développés, "partout où les gens se concentrent, surtout en ville, comme la région parisienne ou Bordeaux où beaucoup de gens voyagent", indique le docteur Romain Lasseur. Le commerce international et le développement des voyages peuvent en effet expliquer la présence des punaises de lit.

Mais les campagnes ne sont pas épargnées, car il peut aussi y avoir d'importants flux de touristes. "Les voyageurs peuvent transporter des punaises de lit dans leurs bagages sans le savoir, favorisant la contamination des chambres d’hôtel, des auberges de jeunesse, des trains, des bateaux de croisière, des autobus, des avions..." précise l'Assurance maladie qui ajoute que d'autres lieux ont de forts risques de contamination : les foyers d’hébergements, les prisons, les hôpitaux, les crèches et les écoles maternelles, les salles de spectacles ou encore les cinémas. Plusieurs cas ont notamment été signalés dans les cinémas parisiens.