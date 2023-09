Punaises de lit : comment se débarrasser de ce fléau ?

Les punaises de lit ont coûté 230 millions d'euros par an aux ménages français entre 2017 et 2022, selon l'Anses.

Les images se multiplient ces derniers jours. Dans un TGV , les tramways de Strasbourg ( cela a été démenti par la régie de transports ), aux urgences de l'hôpital de Boulogne-sur-Mer , dans des cinémas parisiens ... Les punaises de lit semblent être partout. Face à ce fléau, la mairie de la capitale a réclamé jeudi 28 septembre un plan au gouvernement contre ces parasites .

Dans une lettre adressée à la Première ministre Élisabeth Borne, le premier adjoint de la ville de Paris écrit : "les punaises de lit sont un problème de santé publique et doivent être déclarées comme tel". Il réclame notamment que l'Agence régionale de santé (ARS) "mette en œuvre un mécanisme de déclaration obligatoire et accompagne les particuliers par une prise en charge financière" ou que "le risque psychologique après une telle infestation soit pris en charge".

Les punaises de lit sont réapparues dans les années 1990. Elles ont infesté plus d'un foyer sur dix en France ces dernières années , et ce, peu importe le niveau de revenus des personnes touchées. Mais face à ces parasites, il existe quelques bons gestes pour se défendre.

Evitez de les laisser s'installer chez vous

Le meilleur moyen de se débarrasser des punaises de lit, c'est de ne jamais en avoir ! Pour cela, soyez vigilants lorsque vous rentrez de voyage. Ne posez pas vos sacs et valises directement sur les lits , et si vous pensez avoir dormi dans un droit infesté, passez vos affaires en machine et au sèche-linge à plus de 60°C ou quelques jours au congélateur à -18°C. A ces températures, les punaises, larves et œufs ne survivent pas.

De la même façon, évitez les produits de seconde main . Si les meubles vendus sur les sites de petites annonces, en brocante ou chez Emmaüs présentent l'avantage d'être peu chers et plus respectueux de la planète, vous ne pouvez pas avoir la garantie qu'ils sont épargnés par les punaises. Pour les vêtements d'occasion, passez les à la machine ou au congélateur avant de les ranger dans vos placards.

Les produits chimiques, oui, mais par des professionnels

Si le mal est déjà fait et que les punaises ont élu domicile chez vous, alors il faut agir rapidement. Une femelle peut pondre de 300 à 500 œufs au cours de sa vie. Faites appel à une société spécialisée qui utilisera des produits chimiques et traitera à au moins deux reprises. Vérifiez le sérieux du professionnel et assurez vous qu' il dispose bien des certificats obligatoires . Une intervention contre les punaises de lit vous coûtera généralement entre 300€ et 1 500€ selon la surface à traiter et le degré d'invasion.

Evitez les produits chimiques en vente libre dans le commerce : en plus d'être inefficaces, ils renforcent la résistance de ces parasites aux insecticides. De la même manière, les huiles essentielles sont inutiles.

Nettoyage à la vapeur

Une autre méthode peut être très efficace si elle est parfaitement réalisée. Elle consiste à passer minutieusement chaque recoin de chaque pièce infectée au nettoyeur vapeur. La forte chaleur tuera les insectes, larves et œufs. Mais attention à ne pas oublier un seul centimètre carré ! Car il suffit d'un ou deux survivants pour rapidement recontaminer tout votre logement. Faire appel à un professionnel accompagné d'un chien renifleur vous permettra de vous assurer qu'il n'y a plus aucune punaise.

Enfin, vous devrez peut-être vous séparer de certains meubles ou objets dans le cas d'une invasion très importante. Si c'est le cas, ne les vendez pas et ne les mettez pas dans la rue. Assurez-vous qu'ils aillent bien en décharge et indiquez de manière bien visible la présence de punaises. Cela évitera à une autre personne d'en ramener chez elle.

