Punaises de lit : dans son appartement toulousain, Grégoire a connu l'enfer

Les punaises de lit, Grégoire en a fait la désagréable expérience en 2021. Son appartement du centre ville de Toulouse a été infesté. Lui et sa copine se faisaient piquer toutes les nuits. Ils ont eu beaucoup de mal à s'en débarrasser. Le cauchemar a duré du printemps jusqu'au mois de septembre, il a d'abord traité lui-même en achetant des produits chimiques, en vain, il a fini par appeler une entreprise spécialisée, ça lui a coûté 300 euros pour 60 mètres carrés.

"Cela nous rendait fous"

"Les punaises de lit nous rendaient fous, elles sont arrivées du jour au lendemain sans que l'on comprenne comment, la nuit on se réveillait avec des piqûres, au début on pensait que c'était un moustique persistant, cela faisait des genres de plaques sur la peau et cela revenait régulièrement."

"On a toujours eu la peur que ça revienne"

Grégoire a alors alerté la mairie de Toulouse : "les services de la mairie sont venus vérifier et effectivement ils ont confirmé que c'était des punaises de lit, comme ce n'était pas réparti dans tout l'appartement que c'était resté dans la chambre ils nous ont conseillé d'acheter nous même du produit et de traiter par nous-même mais ça n'a pas marché. De là on a contacté une vraie société, ça duré plusieurs jours, ils sont venus deux ou trois fois à une semaine d'intervalle, ils laissaient agir un produit pendant 8 heures, il fallait évacuer les plantes et sortir de l'appartement, c'était un sacré traitement. Ca a fini par fonctionner, on n'a plus été piqué. mais on a toujours eu la peur que cela revienne car on n'a jamais su si cela venait du bâtiment ou c'était nous qui l'avions ramené de l'extérieur."

L'avis et les conseils d'un professionnel reconnu

Isabelle Joulié est la gérante de Technipure Environnement, entreprise toulousaine qualifiée au même titre que plusieurs autres référencées par le syndicat CS3D , spécialiste de l'extermination des punaises de lit. A son avis, il faut prendre le problème à la base, en évitant la transmission car "les gens n'ont pas forcément les moyens de traiter leur appartement avec des produits naturels à la vapeur (la punaise se tue à 60 degrés ndlr)", le problème c'est que "un matelas infesté déposé sur le pas d'une porte, il est immédiatement récupéré et donc il infeste à nouveau", pour elle "c'est un fléau qui prend de l'ampleur qui devait être considéré comme un gros problème de santé publique".

Comment se débarrasser des punaises de lit ? "Il faut passer l'aspirateur au niveau de la literie, des lattes, des interstices, il faut laver le linge à 60 degrés et si on n'y arrive pas il faut traiter en chimique. On nous a inculqué des gestes barrière pour le Covid, il faut faire pareil pour les punaises de lit. Nous n'avons plus le choix".