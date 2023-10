Punaises de lit : "depuis septembre, nos interventions explosent" pour cette entreprise paloise

Les interventions pour des désinfections de punaises de lit ont augmenté de 65 % cet été par rapport à l'été dernier. Un chiffre que ne contredira pas Florent Chiapello. Il est le directeur général de la société "Interventions nuisibles", implantée à Pau (Pyrénées-Atlantiques). Depuis un an, son activité, c'est 60 % d'interventions uniquement pour ces vilaines bêtes.

ⓘ Publicité

Florent Chiapello recontextualise : "C'était calme pendant le Covid, on restait chez nous. Il y avait peu d'échanges, peu de vols aériens". Cette hausse, le DG l'avait vue arriver. Mais peut-être pas à ce point : "Cet été, cela a explosé". Et depuis septembre, pire. "Tout le monde en parle, les gens font plus attention. On a de plus en plus d'appels parce que les gens n'avaient pas soulevé leur matelas, n'avaient pas regardé certains coins de la maison. Et en fait, ils en ont, raconte-t-il. C'est du non-stop, sans arrêt. On nous appelle le samedi, le dimanche, tôt le matin."

"Absolument tout le monde peut en avoir"

La plupart de ses interventions ont lieu dans des habitations chez des particuliers type Airbnb, des professionnels de l'hôtellerie, du camping. "Mais aussi le particulier qui rentre de voyage, qui n'a pas eu de chance. Ou celui qui a acheté son lit sur Leboncoin ou un site du genre et se retrouve avec un lit infesté de punaises" relate Florent Chiapello. "On a aussi des clients qui achètent des vêtements sur Vinted, ou autre. Du classique, énumère-t-il. On m'appelle pour me dire : "Je suis allé dormir chez un ami, qui avait des punaises de lit"". Le spécialiste l'affirme : "Absolument tout le monde en a, et peut en avoir. Il n'y a pas de catégorie sociale. On peut avoir une très belle maison et avoir des punaises de lit. Elles ne choisissent personne."

Ces interventions ont un coût. "Pour un appartement type 30m2 avec une literie, il faut débourser 150 euros par passage, sachant qu'il en faut trois" décompte le DG. Pour une maison moyenne avec trois ou quatre literies, compter 300 euros par passage, là aussi avec trois interventions nécessaires.