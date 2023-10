Punaises de lit : "Pas de panique" tempère le ministre de la Santé, un texte de loi déposé début décembre

Dans le métro parisien, les TGV, les cinémas, la zone d'attente de l'aéroport de Roissy : la présence de punaises de lit dans les lieux publics, filmées pour certaines par les clients et usagers, inquiète même si ces infestations ne sont pas clairement avérées . "Je pense que ce n'est pas un motif à une panique générale", a tenu à rassurer le ministre de la Santé Aurélien Rousseau interrogé sur France Inter ce mardi. Une "réunion avec l'ensemble des ministères concernés se tiendra dans les prochains jours" sur la question des punaises de lit, a promis la Première ministre Élisabeth Borne ce mardi lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

"Quand vous avez des punaises de lit, c'est l'enfer"

Si le ministre appelle les Français à garder leur calme, il reconnait toutefois que "quand vous avez des punaises de lit, c'est l'enfer". Disparus de la vie quotidienne dans les années 1950, ces insectes ont fait leur grand retour depuis une trentaine d'années dans de nombreux pays développés à la faveur de modes de vie de plus en plus nomades, de consommations favorisant l'achat de seconde main et d'une résistance croissante aux insecticides. De la taille d'un pépin de pomme, elles se nourrissent la nuit, principalement de sang humain, se cachent le plus souvent dans les matelas ou sommiers et sont transportées dans les vêtements et bagages.

Pour les éliminer, un nettoyage minutieux du lieu infesté est indispensable et le recours à un service antiparasitaire spécialisé souvent nécessaire. Ainsi, des Français victimes de punaises se tournent vers des professionnels pour désinfecter leur logement. "Ce qui me préoccupe, c'est que les gens ne se fassent pas gruger avec des boites qui leur font payer 2.000 ou 3.000 euros" pour les débarrasser de ces punaises, a affirmé Aurélien Rousseau qui a dénoncé des "abus".

Le ministre de la Santé souhaite que le gouvernement puisse travailler "à la limitation de ces tarifs" et rappelle l'existence de 450 à 480 "professionnels agréés".

Un texte transpartisan déposé début décembre

Malgré l'appel au calme du ministre, le président des députés Renaissance (parti présidentiel) Sylvain Maillard annoncé ce mardi un texte transpartisan "début décembre" contre le "fléau" des punaises de lit. "Avec nos collègues des groupes Démocrate et Horizons (les deux alliés composant le camp présidentiel à l'Assemblée avec Renaissance, NDLR) nous avons décidé de faire de ce sujet une priorité", a poursuivi Sylvain Maillard.

Déjà auteur d'un texte sur les punaises de lit en 2022, Bruno Studer (Renaissance) déplore un problème dans le "recensement du phénomène". Il estime que "nous ne savons pas aujourd'hui s'il y a plus de punaises de lit qu'en 2019". Outre le développement d'outils statistiques, le futur texte pourrait permettre de reconnaître le problème comme "une question de santé publique", a expliqué son collègue Robin Reda, lui aussi auteur d'un texte en 2021. Sylvain Maillard a également évoqué la question du "financement" d'un plan de lutte et les questions inhérentes aux "copropriétés".

"Nous avons perdu six ans"

La France insoumise estime qu'un texte de loi en décembre est une perte de temps. "L'urgence, c'est d'agir maintenant", a insisté la présidente des députés LFI Mathilde Panot, alors que son groupe a déposé de nouveau une proposition de résolution appelant, entre autres, à un plan national de prévention, un fonds d'urgence et à la création de services publics de désinsectisation.

"Nous avons perdu six ans. Le gouvernement n'a rien fait", a-t-elle dénoncé dans la foulée lors de la conférence de presse de son groupe, soulignant avoir "lancé l'alerte" en 2017, et déposé une "proposition de résolution en 2019".

Lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, la Première ministre a répliqué que "sur ce sujet, il ne devrait pas y avoir de clivage, mais une détermination collective pour agir". Le plan interministériel de 2022 "a apporté des premières réponses" et "un observatoire" est par ailleurs "bien en cours de création", a encore affirmé Élisabeth Borne. "Travaillons ensemble, trouvons des solutions ensemble", a-t-elle conclu.