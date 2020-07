Selon une étude de l'Inserm publiée ce lundi, plus de 70.000 Français ont consulté en médecine générale à cause des punaises de lit, entre avril 2019 et mars 2020.

Punaises de lit : plus de 70.000 Français ont consulté un médecin en un an

Elles envahissent les matelas, les sommiers, les canapés et se nourrissent de notre sang. Les punaises de lit sont de véritables parasites qui peuvent nous pourrir la vie. En un an, entre avril 2019 et mars 2020, environ 72.000 Français ont consulté leur médecin généraliste pour des problèmes liés aux punaises de lit, selon une étude du réseau Sentinelles de l'Inserm parue ce lundi.

Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA les plus touchées

Le taux d’incidence, le nombre de cas pour une période donnée, est de 109 consultations pour 100.000 habitants. Les régions les plus touchées sont Auvergne Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec respectivement 216 et 145 consultations pour 100.000 habitants.

A l'inverse, les territoires où l'on trouve le moins de punaises de lit sont les Pays de la Loire, avec 19 consultations pour 100.000 habitants, et la Bourgogne-Franche-Comté (33 consultations pour 100.000 habitants).

Près d'un patient sur quatre souffrait d'insomnie

Selon l'étude de l'Inserm, le motif le plus fréquent de consultation était la présence de lésions cutanées. Mais les patients sont également venus voir leur médecin pour une dégradation de leur état de santé psychologique. 39% des malades souffraient d’insomnie, et ils étaient également nombreux (39%) à indiquer que la présence de ces parasites avait eu un retentissement sur leur vie professionnelle, familiale ou sociale.

La Direction générale de la santé et la Direction générale de la prévention des risques ont annoncé qu'elles allaient saisir l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), pour qu'elle actualise les recommandations quant aux méthodes efficaces et durables de lutte contre les punaises de lit.

Les conseils pour éviter les punaises de lit

Les punaises de lit peuvent se retrouver dans tous les logements, la propreté de l'habitation n'est pas un facteur évitant une première infestation. Voici quelques conseils pour éviter que ces parasites n'envahissent votre maison :

évitez d'accumuler des objets dans votre lieu de vie afin de diminuer le nombre d'endroits où les punaises peuvent se cacher ;

évitez d'acheter un matelas d'occasion. Si vous achetez un meuble d'occasion, examinez-le et nettoyez-le minutieusement avant de l'installer chez vous et, si possible, traitez-le à la vapeur ;

si vous achetez un vêtement d'occasion, inspectez-le et transportez-le dans un sac fermé hermétiquement et lavez-le au moins à 60° ;

si vous emménagez dans un nouvel appartement, contrôlez les pièces (recoins, zones de papier décollé, etc.) avant d'y placer vos meubles ;

vous pouvez équiper vos matelas, sommier et oreillers de housses étanches aux punaises de lit pour faire une barrière supplémentaire de protection contre les punaises.

Lorsque vous voyagez, inspectez éventuellement le lit de la chambre d’hôtel pour détecter la présence de punaise de lit.

Si vous pensez avoir été piqué par des punaises de lits : à la maison, lavez vos vêtements immédiatement après le retrait de la valise. Lavez votre valise, selon sa forme, dans la machine à laver, sous la douche ou dans la baignoire.

Si il est déjà trop tard, des conseils pour se débarrasser des punaises de lit sont à retrouver sur stop-punaises.gouv.fr. Et un numéro de téléphone existe pour répondre à toutes les questions sur les punaises de lit : 0806.706.806.