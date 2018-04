Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Le bouquet de dix tulipes, avec leurs bulbes, coûte cinq euros. Mais il n'est pas interdit de donner plus ! En achetant ces fleurs, vous vous faites plaisir et vous participez à une opération de solidarité. En 14 ans, les "tulipes contre le cancer" ont permis de récolter près de 476 000 euros au profit de la Ligue contre le cancer du Puy-de-Dôme. La cagnotte a atteint 41 000 euros l'an passé.

137 000 bulbes plantés et plus de 300 bénévoles mobilisés

C'est en octobre dernier que les 137 000 bulbes ont été plantés sur le site du lycée Louis Pasteur de Marmilhat. L'établissement, qui prête le terrain, est un partenaire essentiel de l'opération. Mais il faut également des bras pour planter et cueillir les tulipes, avant d'en faire des bouquets qui sont vendus durant tout le mois d'avril. D'où l'implication de plus de 300 bénévoles, issus de clubs et associations (Lions, Léos, Rotary, Kiwanis etc.) et des antennes locales de la Ligue contre le cancer.

Créer une unité mobile de soins pour les jeunes malades

L'argent récolté ira intégralement dans les caisses de la Ligue contre le cancer du Puy-de-Dôme qui en fera bon usage. Elle va en effet créer "M.A.Y.A", une unité mobile de coordination de parcours de soins pour adolescents et jeunes adultes de 15 à 25 ans. Il n'existe pas de service dédié à cet âge charnière qui a pourtant des besoins spécifiques. L'idée est donc de faire appel à des soignants qui se déplaceront auprès de ces jeunes patients, qu'ils soient pris en charge en pédiatrie ou en oncologie adulte, pour leur apporter des réponses adaptées en matière de diagnostic, de thérapeutique ou de suivi médical.

24 points de vente distribuent les "tulipes contre le cancer" dans le département du Puy-de-Dôme : la place de Jaude et le centre Jaude à Clermont-Ferrand, les galeries commerciales Auchan Carrefour et Leclerc, le site de Marmilhat et 17 communes puydômoises (Besse, Cournon, La Bourboule, Maringues, Pongibaud, Riom, Tauves, Thiers etc.)