Covid-19 : le préfet du Puy-de-Dôme et le maire de Clermont durcissent le ton

Philippe Chopin et Olivier Bianchi ont rappelé ce mercredi lors d'un point presse commun les gestes de prévention de base indispensables pour éviter de passer en alerte renforcée dans la métropole et le département.

Philippe Chopin et Olivier Bianchi le martèlent. La situation épidémiologique se dégrade "lentement mais sûrement" dans la capitale auvergnate et le passage à un niveau plus drastique des mesures sanitaires n'est pas à exclure. Le préfet du Puy-de-Dôme et le maire de Clermont-Ferrand ont tenu à mettre en garde la population. "Nous allons lentement vers une situation qui se dégrade", déplore Olivier Bianchi, qui prend pour exemple "des situations familiales et conviviales, lors des cérémonies de mariage ou lors des soirées étudiantes". Les gestes barrières ne sont pas respectés.

Il y a une forte circulation du virus dans une population jeune - Jean Schweyer, ARS Puy-de-Dôme

Sur la métropole clermontoise, le taux d'incidence - c'est à dire le nombre de cas sur une semaine pour 100.000 habitants - est passé de 100 à 122,1. Pour passer du stade d'alerte à celui de l'alerte renforcée, le taux doit atteindre les 150. Pour l'instant, cela ne concerne pas l'ensemble du département, où le taux s'élève à 76. Le directeur de la délégation départementale de l'Agence Régionale de Santé, Jean Schweyer, estime que la circulation du virus dans le Puy-de-Dôme se fait plus chez les jeunes.

Jean Schweyer, directeur de la délégation départementale de l'ARS dans le Puy-de-Dôme Copier

Deux bars menacés de fermeture

Le préfet du Puy-de-Dôme rappelle qu'un passage en niveau "rouge avéré" entraînerait automatiquement un durcissement des règles à respecter. Cela déboucherait sur l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes, la fermeture des ERP (Établissement recevant du publics), et la fermeture de l'ensemble des bars à 22 heures. Autre conséquence, la réduction de la jauge au stade Marcel-Michelin. Les matchs de l’ASM Clermont se dérouleraient devant 1.000 spectateurs maximum contre une jauge à 5.000 personnes actuellement. Cela sera aussi effectif pour les matchs du Clermont Foot au stade Gabriel-Montpied.

Le préfet du Puy-de-Dôme a d'ores et déjà indiqué que deux bars clermontois, situés sur le boulevard Trudaine, pourraient fermer temporairement d'ici la fin de la semaine prochaine. Les procédures sont encore en cours. Enfin, le nombre de verbalisations pour "non port du masque" a aussi sensiblement augmenté ces derniers jours.

