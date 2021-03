Puy-de-Dôme : la Grande Halle d'Auvergne futur vaccinodrome à Cournon ?

Le président de la République Emmanuel Macron a demandé mardi à Valenciennes une accélération de la vaccination "matin, midi, soir, week-end et jours fériés compris". Cela passe, entre autres, par la mise en place rapide de centres de vaccination XXL dans les 38 plus grands départements français.

Le message n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a aussitôt dégainé et propose de mettre la Grande Halle d'Auvergne ou encore l'Hôtel de Région (celui de Clermont-Ferrand) à la disposition de l'état.

Le préfet du Puy-de-Dôme, Philippe Chopin, doit s'entretenir ce jeudi matin en visioconférence avec Laurent Wauquiez. Et le sujet sera évidemment abordé car il faut aller vite. En attendant, le préfet confirme que la grande halle présente beaucoup d'avantages. "On a besoin d'un lieu qui soit important, avec beaucoup de parking, parce qu'il faut pouvoir accueillir des gens qui viennent. Donc un lieu qui soit central, effectivement, comme le président qui a fait cette offre de service, c'est gros. On nous parle de structures capable de vacciner 1000, voire 2.000 personnes par jour, donc c'est énorme. Actuellement, on a depuis le début de la campagne, on a vacciné 80.000 personnes dans ce département une fois, mais là, on nous en demande 1.000 à 2.000 par jour. Donc, il faut qu'on monte l'infrastructure."

Le préfet du Puy-de-Dôme Philippe Chopin © Radio France - Eric Le Bihan

Le préfet du Puy-de-Dôme Philippe Chopin Copier

Le préfet du puy-de-Dôme valide le choix de la grande halle. "Ça paraît le lieu le plus adapté parce qu'il faut qu'on trouve un lieu qui ait la capacité. Il faut qu'on ait les gens, donc les pompiers. Vous savez, maintenant, on a la capacité de vacciner. Le président du conseil départemental est d'accord. Monsieur Wauquiez nous a fait cette offre de service. Maintenant, on est en train d'armer ce centre qui sera vraisemblablement là où on ne l'a pas encore annoncé. Aux élus, on y réfléchit encore. Mais effectivement, si on fait le tour des lieux qui sont en capacité d'accueillir autant de monde qu'il n'y en a pas énormément sur le département du Puy-de-Dôme."

Une structure XXL qui pourrait un coup de fouet salvateur à la vaste campagne de vaccination qui prend aujourd'hui la forme d'une course-contre-la-montre. Reste à trouver des médecins, des pompiers, des infirmiers et une infrastructure administrative pour concrétiser le dispositif.

à lire aussi La campagne de vaccination s'accélère dans le Puy-de-Dôme

Officialisation de Véran à Clermont ?

Toujours selon nos informations, l'annonce pourrait être officialisée ce vendredi à l'occasion de la visite d'Olivier Véran dans le Puy-de-Dôme. Le ministre des solidarités et de la santé est attendu à la mi-journée au CHU Estaing de Clermont-Ferrand notamment pour parler de cannabis thérapeutique.

Le Puy-de-Dôme s'appuie aujourd'hui sur 13 centres de vaccination éphémères, mais aussi la structure itinérante du Conseil Départemental. Philippe Chopin admet que de nouveaux centres pourraient ouvrir prochainement (deux? trois ?). On évoque les villes de Beaumont et Chamalières. Concernant le nerf de la guerre : les vaccins ? "On en a. On a eu une pénurie, je ne l'ai pas caché. Mais là, ils arrivent. On a de l'AstraZeneca, le Moderna et le Pfizer sont là. Après, il va falloir assurer si on nous demande de vacciner 1.500 personnes, comprenez bien qu'il va falloir hausser la demande."