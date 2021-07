Puy-de-Dôme : 3 000 injections par jour à la Grande Halle d'Auvergne depuis les annonces présidentielles

A la Grande Halle d'Auvergne, au sud de Clermont-Ferrand, on est passé à la vitesse supérieure depuis l'allocution d'Emmanuel Macron lundi soir. Le centre de vaccination fonctionne maintenant à plein régime : 3000 injections par jour, contre 1200 la semaine dernière.

Poussée de fièvre, lundi soir, sur les sites de réservation de rendez-vous médicaux, comme Doctolib. Les Puydômois non vaccinés qui ont écouté Emmanuel Macron ont été nombreux à réserver un créneau près de chez eux, histoire de profiter de leurs vacances. A la Grande Halle d'Auvergne, dans la plaine de Sarliève, le centre de vaccination a été réaménagé et les effectifs recalibrés pour pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions.

18 lignes de vaccination désormais en service

Jusqu'ici 11 lignes de vaccination étaient en service. Depuis ce mardi matin, ce sont 18 lignes qui fonctionnent pour pratiquer 3 000 injections par jour, l'objectif initial du centre dés son ouverture en avril dernier. "On est capable de le faire, c'est assez fluide" explique Justine Delporte, qui coordonne le centre, et qui a dû réagir très vite, lundi soir, en constatant qu'à 22 heures 3000 réservations avaient été prises, contre 1250 à 18 heures.

A l'arrivée au centre de vaccination de la Grande Halle d'Auvergne © Radio France - Dominique Manent

Pour des vacances "tranquilles"

Dans les salles de vaccination, beaucoup de jeunes et de trentenaires attendent leur tour. Sabrina est venue à contre-coeur : "Je ne voulais pas le faire, j'étais contre. Et là je suis obligée, sinon je ne peux pas aller en vacances, je ne peux rien faire. Contrainte et forcée ! je l'aurais fait à un moment mais pas maintenant" conclut la jeune femme.

Sentiment partagé par Maxime qui a pris un rendez-vous en urgence lui aussi : "Je pars en vacances, donc j'ai envie d'aller au restaurant. Je n'ai pas envie d'être privé de tout. _Malheureusement, pas le choix !"_.

Les candidats à la vaccination attendent leur tour © Radio France - Dominique Manent

A la coordination du centre, on constate que 70 % des rendez-vous concernent des premières injections, contre 20 % la semaine dernière, "Tout le monde vient !" souligne Justine Delporte qui demande aux candidats à la vaccination d'être patients.

Ce mardi après-midi, il restait encore des places pour le week-end à venir et pour la semaine prochaine.