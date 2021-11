Puy-de-Dôme : l'école élémentaire de Brassac-les-Mines fermée pour cause de Covid

A Brassac-les-Mines, dans le Puy-de-Dôme, les enfants et le personnel de l'école élémentaire restent à la maison cette semaine après un premier cas de Covid enregistré le mardi 16 novembre dernier parmi les enseignants. Face à la propagation du virus au sein de l'établissement, l'ARS et le Rectorat, ont décidé, le vendredi, de fermer tous les classes pour la semaine.

"Une deuxième enseignante a été contaminée, elle a contaminé sa classe, et avec le brassage dans la cour de l'école, toutes les classes de CP à CM2 sont touchées", détaille le maire de Brassac, Fabien Besseyre. Aux dernières nouvelles, l'élu comptait plus d'une quinzaine de cas de Covid sur 150 élèves et six enseignants.

La vaccination des enseignants en question

Là où le maire s'agace de la situation, c'est que la contamination est partie d'un adulte non vacciné. Pour Fabien Besseyre, de la même manière qu'on a obligé les soignants des établissements à se faire vacciner, il aurait dû en être de même pour les enseignants qui travaillent face à des publics non vaccinés.

"Forcément, un jour ou l'autre ça devait arriver d'être positif sur un enseignant pas vacciné. Ma crainte, c'est qu'il y a quand même des grands-parents qui viennent chercher leurs petits enfants et j'espère pas que dans les jours à venir on va m'annoncer des personnes âgées qui partent en réanimation suite à un départ de contamination dans notre école."

Dépistage massif ce mercredi

En partenariat avec la Croix-Rouge, l'ARS a déclenché une opération de dépistage gratuit. Les habitants sont invités à venir se faire tester au centre culturel de Brassac-les-Mines, ce mercredi, 24 novembre, de 10 heures à 19 heures.

L'école maternelle de Brassac-les-Mines, située plus loin reste ouverte.