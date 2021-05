Puy-de-Dôme : Aïga, le resort thermal de Châtel-Guyon rouvre le 5 juillet

Cette réouverture le 5 juillet est une deuxième inauguration pour Aïga resort thermal qui n'aura fonctionné que trois mois. "Nous vivons en quelque sorte notre seconde et véritable ouverture officielle", explique Monique Hilaire, directrice générale déléguée du Resort. "Une ouverture digne d’une inauguration pour laquelle toutes les équipes se mobilisent".

Pour être prêt le jour J, le personnel enchaîne les formations. L'établissement de 15.000 m2 se prépare donc a recevoir les curistes pendant les six prochains mois. Tous les équipements, les quatre piscines, les 100 cabines de soins, les 90 studios et même le restaurant sont progressivement remis en fonction.

L'une des 4 piscines de l'Aïga resort thermal de Châtel-Guyon. - Renaud Baldassin

Devenir le centre européen du microbiote

Avec son eau thermale riche en magnésium, en silicium et oligo-élément, Aïga resort thermal de Châtel-Guyon a pour objectif de devenir le centre européen du microbiote et la référence en matière de nutrition et de bien-être digestif.

Le spa Aïga thermal propose également des cures bien-être d'une semaine. Un exemple, la prestation "Me relaxer au calme des volcans" comprend cinq bains apaisants, trois bains ou douches de boue thermale, deux massages relaxants à l’huile bio de calendula, un massage délassant sous eau thermale, trois douches générales et locales au jet, un gommage du corps bio au calendula et au sucre de betterave, deux soins des mains à la vapeur thermale, une séance d’assouplissements/étirements ou de Pilate. Plus l'accès libre aux équipements de bien-être du spa. Les cinq demi-journées de soins du lundi au vendredi vous coûteront 659€.

Pour réserver en toute sécurité, Aïga resort thermal propose notamment une assurance annulation qui couvre désormais le risque d’annulation en cas de Covid-19 avant le départ ou pendant le séjour, en complément de toutes les causes médicales et aléatoires justifiées.

Pour garantir l'hygiène et la sécurité sanitaire, le resort de Châtel-Guyon adhère à la charte sanitaire France Thermes.