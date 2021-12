Puy-de-Dôme : Ambert manifeste pour son hôpital et son service des urgences

Le Collectif du bassin d'Ambert appelle à manifester, ce samedi, à 14 heures, en faveur de l'hôpital. Les urgences ont été provisoirement "sauvées" jusqu'au 31 décembre, grâce à l'aide du CHU de Clermont-Ferrand et de l'hôpital de Thiers. Et après ?

Le 27 octobre dernier, les urgences de l'hôpital d'Ambert ferment leurs portes, faute de médecins. Grâce au soutien du CHU de Clermont-Ferrand et de l'hôpital de Thiers, le service rouvre le 16 novembre. Mais la solution n'est que provisoire. Elle court jusqu'à la fin du mois de décembre. A moins d'un mois de l'échéance, le Collectif du bassin d'Ambert, qui regroupe deux associations et l'union locale CGT, organise une manifestation, ce samedi.

Un problème non réglé

Voilà près 20 ans que l'association DEHBA "Dynamisons Ensemble l'Hôpital du Bassin d'Ambert" se mobilise pour l'hôpital. En 2006, c'était pour la maternité, en 2013 pour la chirurgie, deux services qui ont été supprimés, souligne sa présidente, Yvette Degeorges.

Aujourd'hui, c'est le sort des urgences qui l'inquiète. Le soutien ponctuel de Clermont et de Thiers ne règle pas le problème sur le fond. "Nous devons rester mobilisés !" dit-elle. Que va-t-il se passer après le 31 décembre ? Le service va-t-il à nouveau fermer ? Si c'est le cas, les Ambertois craignent que ce ne soit définitif.

Les Urgences fermées depuis le 27 octobre à Ambert © Radio France - Thomas Loret

Danger ?

Lors de la fermeture du service cet automne, certains patients n'ont pas pu être pris en charge et ils ont été dirigés sur Thiers, Clermont-Ferrand ou le Puy-en-Velay. "Ce n'était pas des cas très graves, mais ce n'était pas non plus de la "bobologie". C'était des gens qui avaient besoin de soins" assure la présidente de DEHBA.

Et elle ajoute : "Il serait dangereux de se trouver à plus d'une heure d'un service d'urgence, alors qu'on a tout sur place". En cas d'intempéries, la question est encore plus sensible. "C'est inadmissible, c'est impensable. On est des citoyens comme les autres, on paie nos impôts comme tout le monde et on aimerait bien avoir un service public de qualité.

Le rassemblement est prévu ce samedi, à partir de 14 heures, au rond point de l'hôpital. Tous les Ambertois sont invités à y participer.