Puy-de-Dôme : l'Ehpad de Lempdes s'érige en forteresse après le décès de 15 résidents

L'Ehpad Louis Pasteur de Lempdes dans le Puy-de-Dôme est durement touché par le Covid-19. Sur les 80 résidents, 15 sont décédés, et une trentaine sont détectés positifs ou présentent des symptômes du coronavirus. Quoiqu'il en soit, tous les résidents sont confinés dans leur chambre et le personnel redouble de prudence pour ne pas aggraver les choses.

"Devant chaque chambre identifiée Covid, nous avons tout le matériel qu'il faut pour nous protéger, masques, charlottes, lunettes, sur-blouses etc", explique le docteur Jean-Michel Calut, l'un des sept médecins traitants de l'établissement. "Mais avec 31 patients en suspicion Covid, nous utilisons 200 à 300 sur-blouses par jour. Donc, il faut qu'on ait du matériel. Il est hors de question de baisser les bras !"

La Châtaigneraie en renfort

Pour soulager les salariés de l'Ehpad, du personnel de La Châtaigneraie est venu en renfort de Beaumont. Mais sans animation, sans visite des familles, l'établissement est devenu un peu trop silencieux, une atmosphère qui pèse sur le moral des résidents. Et le docteur Calut se sent impuissant. "Quand la stimulation n'est plus là, les troubles cognitifs prennent le dessus. On observe que certains résidents n'ont plus d'envie. Cela entraîne une perte d'appétit. On appelle ça un glissement. Tout ce qui leur apporte de la joie au quotidien a disparu."

Le docteur Jean-Michel Calut ne pense même pas à l'après-confinement. "Après le 11 mai, il faudra sûrement que nos personnes âgées, le trésor de notre société restent encore à l'abri du virus". En attendant, pour assurer au mieux la continuité des soins de leurs patients, les sept médecins de l'Ehpad organisent chaque weekend, une astreinte, de jour comme de nuit.