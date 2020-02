Puy-de-Dôme : des actions de la CGT santé pour l'amour de l'hôpital public

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Trois mois après le "plan d'urgence" du gouvernement, les personnels hospitaliers sont appelés à manifester ce vendredi, une Saint Valentin dédiée au service public. Dans le département du Puy-de-Dôme, la CGT santé s'est installée dans le hall du CHU de Clermont-Ferrand, à la fois sur le site de Gabriel Montpied et de l'hôpital Estaing. Une quinzaine de militants ont également organisé du tractage sur la place de Jaude.

On se bat pour nous et pour nos patients-Béatrice, infirmière

Sur la place de Jaude, au pied de la statue de Vercingétorix, Béatrice va à la rencontre des passants : "Bonjour Madame, je peux vous donner un tract sur l'hôpital public ? On profite de la Saint Valentin, on se dit que notre ministre sera peut-être plus à l'écoute !". Voilà une vingtaine d'années qu'elle travaille à l'hôpital. Le sien, c'est celui d'Issoire, qui a conservé une maternité, un service chirurgie, des urgences. Béatrice est infirmière en gériatrie : "On a un travail sur l'humain et on ne nous donne pas les moyens de le faire" explique-t-elle à Samira qui va prendre le tram.

Samira compatit, elle comprend les revendications des personnels et donne son point de vue de patiente : "Aujourd'hui, l'hôpital est une entreprise, on est dans la rentabilité. Un malade sort, un autre arrive. _Pour moi, le premier droit, c'est de se faire soigner, et qu'on soit tous égaux.Je suis de tout coeur avec vous !_" dit-elle à Béatrice.

Les personnels reçus la semaine prochaine par la ministre de la Santé

Ce vendredi matin, sur l'antenne de France Inter, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a réaffirmé que "les budgets hospitaliers seront en hausse dans les trois ans. Ils ont été en baisse continue depuis plus de 10 ans. Nous avons promis une reprise de 30% de la dette. Ce sont 10 milliards d'euros qui vont être repris." Avec le plan d'investissement de 150 millions d'euros, "chaque hôpital a reçu une somme qui lui permet d'acheter du matériel frais. Elle va être reconduite trois fois dans les trois ans qui viennent."

Agnès Buzyn a par ailleurs annoncé que "les personnels seront reçus la semaine prochaine. Je suis tout à fait d'accord pour les revoir et construire avec eux une méthode d'évaluation et de travail".