Puy-de-Dôme : deux élus de Brassac-les-Mines désinfectent la commune à l'eau de javel

Pulvérisation des trottoirs, des rues, des façades de commerce. Certaines villes de la grande région ont décidé de faire la guerre au virus en complément du respect des mesures de confinement. Aix-les-Bains, Romans-sur-Isère ou encore le Puy-en-Velay ont opté pour cette désinfection communale à grand renfort d'eau de javel diluée et pulvérisée.

Des élus en combinaison

Une scène que les habitants de Brassac-les-Mines (Puy-de-Dôme) peuvent observer depuis plusieurs soirs derrière leur fenêtre ou depuis leur balcon. La commune des Combrailles a informé ses administrés désormais habitués à voir ce drôle de balai nocturne. "Nous utilisons un produit à base d'eau de javel utilisé pour la désinfection des poubelles. Nous pulvérisons toutes les rues commerçantes en accentuant devant les commerces ouverts. Cette démarche est renouvelée tous les soirs".

Ce qui est un peu plus singulier c'est que ce sont deux élus municipaux qui s'y collent. Combinaison blanche et bouteille sur le dos, ils désinfectent le centre ville et les extérieurs à coups de pulvérisateurs. Si l'initiative est plutôt saluée par les habitants de Brassac-les-Mines, d'autres s'interrogent sur l'efficacité de la méthode et du produit. Une chose fait l'unanimité : l'engagement des élus dans cette tâche.