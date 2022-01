Puy-de-dôme : deux médecins généralistes salariés par le département vont s'installer à Thiers

"L'objectif est d'améliorer la démographie médicale". Jean-Pierre Dubost, vice-président de Thiers Dore et Montagne, ne cache pas sa satisfaction. L'arrivée de deux nouveaux médecins généralistes dans quelques mois va relancer le projet de la maison de santé dont les travaux devaient initialement débuter en 2019. L'Agence régionale de santé a classé le bassin thiernois en zone d'intervention prioritaire. Et le département a décidé d'y implanter son troisième centre de santé après ceux de Saint-Germain-l'Herm et de la Fontaine du bac à Clermont-Ferrand.

Deux médecins salariés par le Conseil Départemental

"Nous allons mettre les locaux à leur disposition, ainsi que tout le matériel médical" poursuit Jean-Pierre Dubost, "c'est la seule contrainte, donc c'est effectivement une très bonne nouvelle" se félicite le maire de Chabreloche.

Les locaux seront mis à disposition par la Communauté de Communes © Radio France - Magalie Fichter

C'est dans la ville haute que les locaux ont été réhabilités. Ceux qu'occupait Karine Martin Daillan, qui a décidé de jeter l'éponge l'été dernier. Deux autres médecins libéraux doivent partir en retraite au printemps prochain. L'arrivée de deux praticiens va donc compenser ces départs. "Il y a un véritable manque, avec une désertification de l'offre médicale" ajoute Jean-Pierre Dubost, "et à terme nous voudrions faire de ce nouveau lieux un véritable espace de santé avec d'autres professionnels, médecins, infirmiers, kinés".

Lorsque des gens s'intéressent à notre territoire, tôt ou tard arrive la question de l'offre médicale... Jean-Pierre Dubost, vice-président de Thiers Dore et Montagne

"Trois nouveaux autres médecins vont également s'installer au centre mutualiste dans le privé" abonde Martine Munoz, adjointe aux affaires sociale, à l'insertion, et à la santé, de la ville de Thiers, "mais nous continuons à travailler sur ce dossier".

Ce jeudi, le conseil départemental a envoyé un courrier à l'Agence régionale de santé pour solliciter l'obtention d'un numéro FINESS, préalable nécessaire pour l'installation de deux médecins salariés à Thiers. Le recrutement a déjà été lancé. Les premières consultations pourraient avoir lieu début avril.