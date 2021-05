Puy-de-Dôme : deux nouveaux centres de vaccination vont ouvrir à Chamalières et Beaumont

Généralisation de l'éligibilité, multiplication des créneaux de rendez-vous, nouvelles dotations de doses de vaccins et renforcement des équipes médicales. Tout est réuni pour accélérer la campagne de vaccination dans le Puy-de-Dôme.

Selon les chiffres arrêtés au lundi 12 mai par les autorités de santé, 183.691 Puydômois avaient reçu une première dose, soit 27,8 % de la population. Plus de 90.000 personnes avaient reçu leurs deux injections (13,7 %).

Le centre grande capacité de la Grande Halle d'Auvergne à Cournon s'apprête à doubler le rythme de vaccination avec 4.000 personnes vaccinées quotidiennement. Parallèlement à cette montée en puissance, le Puy-de-Dôme va accueillir deux nouveaux centres cette semaine.

Le centre Courty à Chamalières

A compter de ce lundi 17 mai, le Centre Courty de Chamalières va héberger quatre lignes de vaccination pour un millier d'injections hebdomadaires. Il est situé 2, avenue Bergougnan et sera ouvert les lundi, mercredi, jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Notez qu'il sera fermé le lundi de Pentecôte (le 24 mai).

Le centre doit desservir normalement la zone ouest de la Métropole et en particulier pour les habitants de Chamalières, Durtol, Orcines et Royat. les prises de rendez-vous s’effectuent sur la plateforme Doctolib

Salle du COSEC à Beaumont

A partir du jeudi 20 mai, un centre de vaccination ouvrira ses portes dans la salle du COSEC à Beaumont. Elle est située sur le plateau de la Mourette à côté terrain de rugby. Ce centre de vaccination devrait être en capacité d’effectuer 1000 doses par semaine. Dès ce début de semaine, les prises de rendez-vous peuvent s’effectuer sur la plateforme doctolib.

Des créneaux « nocturnes » et de week-end seront ouverts : les jeudis et vendredis de 13 heures à 21 heures et le samedi de 9 heures à 17 heures. Toutes les informations concernant la stratégie vaccinale et les publics prioritaires sont disponibles sur le site du ministère des solidarités et de la santé.