Puy-de-Dôme: la campagne de vaccination commencera jeudi

9.600 doses de vaccins vont être livrées au CHU de Clermont-Ferrand dans les prochains jours. Aucune précision sur la date où la dotation arrivera mais l'ARS précise que les vaccinations pourront débuter le jeudi 7 janvier. Le CHU est équipé d'un super congélateur fonctionnant à moins 80 degrés. Il sera l'établissement pivot pour le Puy-de-Dôme pour stocker une partie des vaccins et coordonner leur distribution. L'autre partie des vaccins, destinée aux Ehpad du département, passera par les pharmacies qui les fournissent habituellement (avec un délai de stockage très court).

Le circuit de distribution des vaccins - ARS

Les premiers établissements concernés par la vaccination sont les Ehpad "Au fil de l'eau" à Volvic, "Saint-Joseph" à Lezoux, "Les Mélèzes" à Clermont-Ferrand, "Les 5 sens" au CHU Nord, ainsi que les Ehpad des centres hospitaliers de Thiers et Issoire. Les USLD (Unité de Soins de Longue Durée) du CHU Nord et des CH de Thiers et Issoire seront également dotés.

La vaccination sera également proposée dès cette semaine aux soignants de plus de 50 ans. Ils pourront se faire vacciner dans leur établissement, s'il est concerné, ou bien dans un centre de vaccination qui ouvrira au CHU de Clermont-Ferrand. D'autres sites de vaccination devraient rapidement être mis en place dans l'ensemble du département. La campagne doit débuter également ce jeudi dans l'Allier.