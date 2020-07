Puy-de-Dôme : la commune de Cébazat anticipe l'obligation de port du masque

Le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics clos. Le décret annoncé par le premier ministre Jean Castex entrera en vigueur ce lundi 20 juillet partout en France. Une mesure saluée par 83% des Français, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro. Reste à savoir si cela va se concrétiser dans les faits. Entre dire et faire, il y a une marge, parfois grande.

A Cébazat dans l'agglomération clermontoise, on n'a pas attendu lundi prochain. Depuis ce vendredi matin, le port du masque est obligatoire dans tous les sites communaux, à commencer par la mairie. Flavien Neuvy explique cette anticipation. "Aujourd'hui, tout le monde est équipé de masques, il n'y a pas de pénurie, donc c'est inutile d'attendre quelques jours de plus. La deuxième raison, c'est qu'on constate ici ou là en France une recrudescence du nombre de cas de malades, il faut être très vigilant et chaque jour compte".

Les consignes de Flavien Neuvy passent bien auprès des Cébazaires © Radio France - Eric Le Bihan

Flavien Neuvy se veut surtout pas jouer les épidémiologistes, mais il note comme tout le monde . "Comme il y a eu un certain relâchement, je trouve, depuis la fin du confinement, il est temps d'envoyer un message en rappelant tout le monde aux règles de prudence, de distance physqiue et de porter des masques dans des lieux clos publics."

Sylvie est à l'accueil de la mairie de Cébazat. Elle vient de passer sa première journée masquée. Elle s'en accommode et ne se plaint pas. D'autant que les Cébazaires respectent les consignes. Difficile de les ignorer, des affiches ont été collées à l'entrée et dans le hall de l'hôtel de ville. "Tout le monde joue bien le jeu en général et le peu de personnes qui ne l'ont pas, je leur demande de le mettre et ça se passe très bien. Il n'y a pas de récalcitrants", relativise Sylvie. "Je porte mon masque toute la journée, mais les infirmières le font bien, les pauvres. Ce n'est pas trop pénible, il y a pire, tout va bien, on n'est pas malade, c'est ce qui compte".

Sylvie vient de passer sa première journée masquée © Radio France - Eric Le Bihan

Le maire de Cébazat Flavien Neuvy a du mal à comprendre l'individualisme de certains anti-masques : "Il y a des gens qui considèrent qu'imposer de porter le masque est une atteinte à leur liberté individuelle et que c'est fondamentale. Ce n'est pas le cas. Il faut toujours le rappeler. Quand on porte un masque, on se protège soi et on protège les autres. C'est une geste collectif. L'efficacité du port du masque repose sur le fait qu'il y en ait le plus grand nombre qui en portent. Le virus est toujours là, on n'a pas de vaccin, les masques sont disponibles. Si certains n'en ont pas, il y a encore à la mairie, on peut encore en distribuer. Ils viennent en chercher. C'est un message de prudence et de bon sens".