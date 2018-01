Auvergne, Champeix, Puy-de-Dôme, France

Les maisons médicales ont le vent en poupe. Leur principe : réunir sur un site unique tous les professionnels de santé d'une commune. Une sorte de guichet unique qui facilite la vie des patients en milieu rural et semi rural. Dans le département du Puy-de-Dôme, le projet de Champeix devrait aboutir au premier semestre 2019. Un bâtiment flambant neuf ouvrira ses portes près du stade de foot, sur la route de Montaigut-le-Blanc.

Des années de travail pour boucler le projet

Fin 2015, la mairie envisage de créer une maison médicale. Mais l'année suivante, en 2016, catastrophe ... deux des trois médecins de la commune s'en vont précipitamment. Il faut en trouver de nouveaux pour répondre aux besoins des habitants du bassin (ils sont plus de 5000) et sauver le projet de maison médicale.

Le maire, Roger Jean Meallet, lance une campagne de communication. Il placarde notamment des petites annonces à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand et vante les charmes de sa commune. Tous les professionnels de santé de la commune le soutiennent.

Parmi les candidats intéressés, Maylis Attanasio. Encore étudiante, elle rencontre les élus et les professionnels de santé en activité sur la commune. Le courant passe bien , Maylis adhère au projet. Elle a toujours souhaité exercer en milieu semi rural. "Moi, ça me fait pas peur" explique la jeune femme. En attendant l'ouverture de la maison, Maylis, 27 ans, effectue des remplacements sur le secteur, notamment à Champeix.

Une offre de santé complète

Ils seront nombreux à cohabiter dans ce nouveau bâtiment. : trois médecins, quatre infirmiers, sept kinésithérapeutes, deux dentistes, deux podologues, un micro kiné et un magasin d'optique. Plusieurs d'entre eux viennent de l'extérieur. Ils ont été séduits par la pluridisciplinarité du site : plus simple et plus rassurant de travailler en réseau que d'être isolé dans un cabinet.

Pour le maire de Champeix, cette nouvelle organisation permettra de sauver l'offre de soins. Non seulement cette mutation est inévitable, mais elle est souhaitable. "C'est un levier essentiel de l'aménagement du territoire au niveau de Champeix, et au niveau du territoire" souligne l'élu et il salue la mobilisation générale qui a permis de faire aboutir le dossier.

Coût de l'opération : 1.200.000 euros, avec la participation de la Région et de l'Etat.