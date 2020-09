Puy-de-Dôme : la CPAM en soutien aux associations de santé

Cette année la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a décidé de soutenir un peu plus les associations qui oeuvrent dans les différents secteurs de la santé. Ces dernières font face à de nouvelles contraintes et de nouveaux coûts liés au Covid, pour certaines, très préjudiciables.

La crise sanitaire a impacté et impacte toujours aussi les structures associatives qui oeuvrent dans le domaine de la santé. C'est la raison pour laquelle, cette année, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme a décidé de majorer son aide à ces associations qui exercent dans différents domaines.,

Ce sont 118 000 euros au titre de l’action sanitaire et sociale qui ont été octroyés à 23 associations qui oeuvrent dans :

-l’aide au handicap, physique, mental, psychique et spécifique

-l’aide aux personnes malades, avec notamment des actions contre le VIH / Sida, le soutien aux parents d’enfants hospitalisés

-l’aide aux personnes en difficultés, dans les domaines de la prévention des violences et du suicide ainsi que de la lutte contre les exclusions.

"Une aide pour maintenir l'activité"

"Ce sont des structures qui jouent un rôle essentiel dans la prévention, dans le suivi des malades, il fallait ce coup de pouce supplémentaire cette année" souligne Frédéric Bochard, président de la Caisse Primaire Puy-de-Dôme. "Et puis parmi les associations aidées, il y en a des petites qui, sans ces aides, n'aurait pas pu continuer leur mission" poursuit le responsable de la CPAM du département.

Stéphane Casciano et Frédéric Bochard, directeur et président de la CPAM du Puy-de-Dôme - @CPAM

Parmi les associations aidées on retrouve Médecins du monde, Aramis mais aussi la Fédération Nationale des Accidents de la Vie et Handicapes ou encore l'association Chloé.