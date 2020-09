Puy-de-Dôme : la CPAM étoffe son équipe de traceurs du Covid

Face à la reprise de la pandémie, la quinzaine de traceurs de la caisse primaire du département doivent redoubler d'efforts. Une campagne de recrutement est en cours pour renforcer la plateforme qui devraient compter une trentaine de traceurs à la fin de la semaine prochaine.

Pascale et Christine de la plateforme contact tracing de la CPAM 63. © Radio France - Claudie Hamon

"Tracer les cas zéro relève de la vraie enquête," explique Christine Mathieu, pilote de la plateforme. "Au téléphone, le traceur doit savoir rassurer et convaincre, car avec l'augmentation des hospitalisations, les gens sont inquiets. "

"Le pangolin volant" est le logo des traceurs de la CPAM 63. © Radio France - Claudie Hamon

Pour l'instant tous les traceurs viennent des différents services de la caisse primaire : "Il y a des agents d'accueil, des délégués de l'assurance maladie, tous volontaires, toutes les équipes ont été réactives." souligne Jamila Hamidi, superviseur de la plateforme. "Cela a été possible grâce aussi aux agents qui ont assuré le travail des salariés qui se consacrent entièrement à cette mission."

Pour l'instant, les traceurs sont répartis dans des bureaux du site de la CPAM République, mais dès lundi, ils poursuivent leur mission dans les locaux du site de Croix Neyrat, au centre commercial.

Même si les traceurs se veulent rassurants, le contexte ne l'est pas. L'épidémie repart de plus belle. "On a eu une augmentation exponentielle des cas le weekend dernier. Les mariages, les réunions de famille, la reprise des entrainement de sport et les retour de voyage à l'étranger sont à l'origine de la plupart des contaminations" regrette Pascale Desenne, traceure chargée de prévention à la CPAM 63.

Mardi dernier, la plateforme contact tracing du Puy-de-Dôme a recensé et appelé 41 cas zéro et 157 cas contact, soit en moyenne trois ou quatre cas contacts par personne contaminée.

Pour tout renseignement sur l'épidémie ou exprimer une inquiétude, vous pouvez appeler la CPAM au 09 74 75 76 78.

Toute personne souhaitant se faire dépister peut prendre rendez-vous sur https://www\.Doctolib\.fr/centre\-depistage\-covid/clermont\-ferrand. Le centre de prélèvement dédié Covid-19 est situé sur le site hospitalier Gabriel-Montpied à Clermont-Ferrand.