Puy-de-Dôme : la Ligue contre le cancer remet un gros chèque pour la recherche

Au lendemain de la journée de la recherche en cancérologie, la Ligue contre le cancer du Puy-de-Dôme a remis symboliquement un chèque de 237 000 euros à 13 équipes de chercheurs en cancérologie.

Le professeur François DEMEOCQ, pdt de la Ligue contre le cancer du PDD. © Radio France - Claudie Hamon

Une somme qui provient uniquement des dons et des legs versés chaque année aux comités du Puy-de-Dôme, de l'Allier, de la Haute Loire et du Cantal, soit environ 2 millions d'euros chaque année. De l'argent qui permet aux chercheurs d'avancer tout en restant en Auvergne.

13 équipes de chercheurs sélectionnées par les Comités d'Auvergne de la Ligue contre le cancer. © Radio France - Claudie Hamon

Parmi ces chercheurs, Pierre Val, directeur de recherche à l'institut GReD à Clermont-Ferrand a bénéficié de fonds pour ses travaux sur le cancer de la glande surrénale. Pour lui, il est tout à fait possible de travailler à Clermont-Ferrand, à condition d'avoir de l'argent, du temps et du personnel.

"Ces fonds vont nous servir à financer des consommables et du matériel de laboratoire," précise Pierre Val. "Bien-sûr qu'on peut travailler dans de bonnes conditions à Clermont-Ferrand. L'institut GReD est un bâtiment moderne de 6 500 m2, bien équipé.

Nous appartenons à des réseaux de chercheurs internationaux très polyvalents, c'est indispensable aujourd'hui pour avancer, même de Clermont-Ferrand. Le plus compliqué c'est de recruter du personnel pérenne, dans ce domaine, l'état ne nous aide pas beaucoup. C'est vrai que de Clermont-Ferrand, c'est pas le plus facile pour se déplacer mais malgré tout nous avons ici toutes les forces et les structures pour faire de la recherche de qualité."

La Ligue contre le cancer finance exclusivement la recherche avec des dons et des legs. Chaque année la Ligue contre le cancer du Puy-de-Dôme collecte environ 1 500 000 euros.