Puy-de-Dôme : la ministre de la Santé Agnès Buzyn en visite dans le département

Un premier bilan de la campagne de vaccination contre la grippe, une visite dans un centre hospitalier... La ministre de la Santé Agnès Buzin a abordé plusieurs thématiques ce jeudi 23 novembre.

Le marathon de la ministre a démarré dès 8h30 ce jeudi matin à Pont-du-Château. Elle s'est rendue à la pharmacie du Parc pour rencontrer les professionnels de santé et échanger autour de la campagne de vaccination contre la grippe.

La ministre de la santé @agnesbuzyn fait le point sur la campagne de #vaccination en #Auvergne dans une pharmacie à Pont du Château pic.twitter.com/kDM6OmJUj7 — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) November 23, 2017

60.000 personnes vaccinées en pharmacie dans la région

Depuis le lancement de la campagne de vaccination contre la grippe en octobre dernier, la région Auvergne-Rhône-Alpes participe à cette expérimentation. Celle de permettre aux patients de se faire vacciner par leurs pharmaciens. "Pour le moment, on a des résultats positifs" explique la ministre Agnès Buzin. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 60.000 personnes se sont faites vacciner en pharmacie.

"Les gens ont répondu présents" raconte l'une des responsables de la pharmacie du Parc à Pont du Château. "Ici, 100 personnes ont été vaccinées par nos pharmaciens, on a emménagé une pièce spéciale pour l'occasion".

L'expérimentation doit durer normalement trois ans, mais selon les retours des professionnels de santé et suite aux premiers résultats positifs, il est possible que cette pratique soit généralisée à l'échelle nationale d'ici un an.

Les syndicats et le personnel de la branche santé mobilisés contre la "casse" dans les hôpitaux © Radio France - Lauriane Havard

Des agents hospitaliers en colère

La visite de la ministre Agnès Buzin n'a pas été un long fleuve tranquille. Après la pharmacie de Pont du Château, elle a fait un crochet au centre hospitalier Sainte Marie à Clermont-Ferrand, avant de se rendre à la clôture du congrès de la FEHAP à Polydôme.

Une centaine de personnes était rassemblée ce jeudi midi devant l'entrée de Polydôme pour interpeller la ministre. Une tentative avortée car Agnès Buzin est entrée par une porte dérobée sans passer devant le rassemblement. Les syndicats de la branche santé (CGT, FO, SUD et Solidaires) dénoncent un "système à bout". Coupes franches pour faire des économies, réduction d'effectifs, fermeture de lits... "C'estune véritable casse" selon Jean-Michel Gaillard, le secrétaire général adjoint du syndicat FO du CHU de Clermont.