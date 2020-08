Puy-de-Dôme : la municipalité de Cournon-d'Auvergne interdit le protoxyde d'azote

Le phénomène est national et il gagne du terrain, jusqu'en Auvergne. Les agents municipaux de Cournon-d'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, l'ont constaté au vu des nombreuses capsules retrouvées sur les trottoirs et les espaces publics. Le maire François Rage a décidé au cœur de l'été d'interdire la vente, la détention et la consommation du protoxyde d'azote aux mineurs sur son territoire. La décision est effective depuis le 31 juillet.

Ces cartouches de gaz sont utilisées notamment dans les siphons à chantilly. Le protoxyde d'azote possède des propriétés euphorisantes. Mais son inhalation peut provoquer des effets secondaires très graves. Cela va de la perte de connaissance aux convulsions en passant par l'asphyxie, les troubles cardiaques ou les brûlures graves.