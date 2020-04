Puy-de-Dôme : La Tour d'Auvergne lance un SOS pour trouver un médecin

A la Tour-d'Auvergne, les habitants ont du mal à se remettre de la disparition brutale du Docteur Valette qui a succombé au Covid-19 et ils ont été très nombreux à exprimer leur émotion sur le registre ouvert par la mairie. Depuis quelques temps, au cabinet, c'est le Docteur Ambert qui les accueille une fois par semaine. Mais la commune a besoin d'un médecin à temps plein. La mairie de la Tour-d'Auvergne, soutenue par Sancy Artense Communauté, a lancé un appel à candidatures.

Une permanence assurée chaque lundi

Les habitants du village ne sont pas abandonnés. Chaque lundi matin, le Docteur Vincent Ambert vient assurer une permanence à La Tour-d'Auvergne, les après-midi étant consacrés aux visites. "Il vient du Mont-Dore, il avait déjà l'habitude d'assurer les remplacements du Docteur Valette, donc il connaît la clientèle, les lieux, le territoire" explique Marie-Madeleine Fereyrolles, maire de La Tour-d'Auvergne. "Il y a une présence, c'est un moindre mal, mais cela ne suffit pas. Monsieur Valette consultait cinq matins par semaine, et il faisait des visites cinq après-midi par semaine. Heureusement, les pharmacies ont la possibilité de renouveler les ordonnances pour les maladies chroniques jusqu'à la fin mai. Ce qui nous laisse un petit laps de temps".

Médecin de campagne en visite à domicile © Maxppp - Georges Bartoli

Mobilisation générale pour trouver un nouveau généraliste

Marie-Madeleine Fereyrolles, en lien avec Yannick Tournadre, infirmier qui lui succédera prochainement à la tête de la commune, en lien également avec le pharmacien du village, a lancé des investigations. Sancy Artense Communauté accompagne la démarche. "C'est François Jonquères, Directeur Général des Services, qui a rédigé l'annonce, présenté le cabinet, le territoire et ses atouts" souligne l'élue.

Cette dernière est optimiste : _"Un cabinet médical est très viable à La Tour-d'Auvergne. Du fait de la proximité de l'hôpital du Mont-Dore qui propose plein de services de spécialistes, je pense qu'un généraliste peut faire une belle carrière_, dans des conditions pas trop stressantes. Ce n'est plus la solitude du généraliste d'il y a quelques années où le spécialiste était à 80 km à Clermont. Maintenant, on a cette offre à l'hôpital du Mont-Dore, il faut en profiter".

"On va y arriver, il faut trouver quelqu'un qui ait envie de venir. On ne va pas aller chercher quelqu'un, l'attraper et lui dire qu'il sera bien. Il faut que lui-même exprime son envie de s'installer sur le secteur et d'y travailler. Il faut une personne qui candidate, pas besoin de plus !"

Médecin en consultation dans son cabinet © Maxppp - Pierre Heckler

Les éventuels candidats peuvent consulter l'annonce auprès des Conseils de l'ordre des médecins du Puy-de-Dôme et des départements limitrophes, sur les sites des Internes en médecine ou encore sur les sites des magazines spécialisés.