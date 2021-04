Puy-de-Dôme : La Tour d'Auvergne attend toujours un médecin à plein temps

La Tour-d'Auvergne n'a toujours pas trouvé de successeur sédentaire à l'emblématique docteur Valette, victime du coronavirus il y a un an. Depuis sa disparition, un médecin généraliste roumain assure une permanence un jour et demi par semaine pour combler partiellement le vide.

La France déplore désormais près de 100.000 morts de la Covid-19. La barre très symbolique sera probablement franchie cette semaine. Ces 100.000 morts, ce sont des hommes, des femmes, dont le souvenir reste douloureux pour leurs proches, un an après le début de la crise sanitaire.

ll y a un an, lorsque nous nous étions rendus à La Tour-d'Auvergne dans le massif du Sancy, les habitants avaient du mal à se remettre de la disparition brutale du docteur Jérôme Valette qui a succombé à la Covid-19, après avoir été contaminé lors d’une consultation en urgence.

Ils ont été très nombreux à exprimer leur émotion sur le registre ouvert par la mairie. En attendant de trouver un remplaçant pérenne, c'est le Docteur Ambert qui les accueillait une fois par semaine. La mairie de la Tour-d'Auvergne, soutenue par Dômes Sancy Artense, avait alors lancé un appel à candidatures, à la recherche d'un médecin à temps plein.

Permanence un jour et demi par semaine

"Il est mort en allant au front, dévoué à sa clientèle", lâche Marie-Madeleine Fereyrolles, l'ancienne maire du village de 700 habitants au moment du décès de Jérome Valette. "Le docteur Valette ayant eu derrière lui 20 ans d'humanitaire, pour nous, il avait eu ce qu'il y a de pire sur la terre. Il avait fait l'Afrique, l'Afghanistan... Et bien non. Le pire est arrivé. Il nous a emmené le docteur Valette." Un an après, le vide est immense.

En arrivant à son ancien cabinet, c’est encore son nom, Valette, qui s’affiche sur la sonnette, mais c’est un autre qui reçoit. "Je suis le docteur Radu Cristian Tudose, je suis généraliste. A l'origine, je suis Roumain." Le médecin a son propre cabinet à Lanobre, dans le département voisin du Cantal, à une vingtaine de minutes en voiture. Il tient ici une permanence, un jour et demi par semaine. "Je n'ai qu'un seul jour de repos. La route entre Lanobre et la Tour d'Auvergne. Les visites à domicile ne sont pas prévues. Ce ne sont pas des raisons financières (qui me poussent), mais humanitaires pour aider les patients d'ici".

La mairie de La Tour d'Auvergne (Puy-de-Dôme) © Radio France - Faustine Calmel

Un futur cabinet-logement ?

Les patients du docteur Tudose ont reconnaissants de sa disponibilité mais, comme c'est le cas de Jean-Claude, un agriculteur âgé de 68 ans, ils ont dû revoir leurs habitudes. "J'ai connu la disponibilité des médecins 24h/24, donc aujourd'hui, ça me fait tout drôle."

Depuis un an, le nouveau maire de La Tour d’Auvergne, Yannick Tournadre, infirmier de profession, se bat pour faire venir un docteur à demeure. "Globalement, les gens s'habituent. Je ne sais pas comment on peut le qualifier. _C'est soit de la résignation, soit de l'adaptation_. Et puis, on continue de chercher. C'est un combat de tous les jours. On n'est pas désespéré de trouver un médecin à temps plein pour La Tour d'Auvergne. a une patientèle qui est là. Il y aurait du boulot".

Le maire souhaite transformer une maison du village en cabinet médical et logement pour attirer le nouveau médecin. Et éviter que La Tour d’Auvergne ne devienne, après la mort du docteur Valette, un désert médical de plus.