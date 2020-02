Puy-de-Dôme : la tournée des bénévoles de l'association AVC Tous Concernés

Une femme et un homme avertis en valent deux. Pour prévenir l'AVC et ses conséquences, les bénévoles de l'association AVC Tous Concernés sillonnent la France. Ils sont ce week-end dans nos stations de sport d'hiver du Puy-de-Dôme.

Puy-de-Dôme, France

Avec 150 000 nouveaux cas et 60 000 décès chaque année, les AVC représentent la troisième cause de mortalité après les cancers et les infarctus du myocarde et la première cause chez les femmes devant le cancer du sein, il ne faut pas prendre à la légère les symptômes et les conséquences de l'Accident Vasculaire Cérébral.

Sur le stand d'AVC Tous Concernés au Marché St Pierre à Clermont-Ferrand. © Radio France - Claudie Hamon

L'association AVC Tous Concernés qui réunit des victimes d'AVC et des aidants organise une campagne de prévention. De nombreux bénévoles étaient ce vendredi matin au Marché Saint-Pierre à Clermont-Ferrand. Ils ont distribué des roses aux passants pour les sensibiliser aux symptômes et aux conséquences d'un Accident Vasculaire Cérébral.

Patrick, un bénévole de l'association AVC, Tous Concernés. © Radio France - Claudie Hamon

Et apparemment, le public est réceptif. "Ça nous fait peur" explique cette passante, "ma mère en a fait trois. Le dernier lui a été fatal." "On n'y pense tout le temps" ajoute sa sœur, "comment je fais si ça m'arrive quand je suis seule chez moi ? A-t-on assez d'énergie et de conscience de composer le 15 quand cela nous arrive ?"

Patrick, bénévole à l'association AVC Tous Concernés se veut rassurant. "La plupart du temps on est conscient, en général un AVC n'est pas douloureux, les symptômes perte d'équilibre, de sensibilité, troubles du langage, de la vision ne nous empêchent pas d'envoyer un SMS au 112 par exemple. Et il faut faire très vite. Il faut agir dans les 4, 5 heures car nous perdons 2 millions de neurones par minute."

Le programme de l'association AVC Tous Concernés - ch

Que faut-il faire pour prévenir ? Ne pas hésiter à aller chez son médecin pour faire contrôler sa tension, vérifier son rythme cardiaque. "Le tabac, l'alcool, la pilule et le stress aussi sont des facteurs aggravants", explique Patrick qui a lui-même été victime d'un AVC à l'âge de 50 ans. "J'étais en forme, je n'allais jamais chez le médecin. En fait, je faisais de l'apnée du sommeil sans le savoir et j'avais le sang un peu épais. Il faut régulièrement se faire contrôler, avertit Patrick, même si on est en forme !"

Il faut savoir aussi que 20% des personnes présentant un AVC décèdent dans les quelques semaines suivant l'accident et plus de 30% présentent des séquelles définitives (hémiplégie, troubles de la parole, handicap etc).

Enfin, quelques recommandations, si une personne de votre entourage fait un AVC, appelez le 15 et surtout ne la déplacez pas vous-même. En attendant les secours, la personne doit rester allongée, avec la tête relevée, au calme. Il faut veiller aussi à ne pas lui donner à boire ou à manger en raison du risque de fausse route.

L'association AVC Tous Concernés est une association bordelaise créée en 2015. Une 20taine de bénévoles actifs sillonnent le pays pour informer la population et apporter les messages de prévention. Ils sont ce week-end à la station du Mont-Dore, lundi et mardi à Super-Besse et mercredi et jeudi au Super-Lioran.