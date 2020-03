Puy-de-Dôme: le conseil municipal de Romagnat décimé par le Covid-19

Quatre conseillers municipaux de la ville de Romagnat dans l'agglomération de Clermont-Ferrand ont subi ce lundi des tests de dépistage du Covid-19 dans les infrastructures mises à disposition sur le parking des laboratoires Gen-Bio dans le quartier des Gravanches à Clermont-Ferrand. Ces tests se sont révélés positifs. Certaines sources font état de sept cas confirmés.

Le maire de Romagnat, Laurent Brunmurol, confirme qu'il a connaissance de quatre cas, mais n'exclut pas que d'autres conseillers puissent avoir été contaminés. D'ailleurs, ils sont plusieurs parmi les 29 nouveaux élus le 15 mars à présenter des symptômes caractéristiques tels que de la toux et de la fièvre, et pour certains, une perte de goût et d'odorat. Ils sont actuellement confinés chez eux.

La contamination s'est sans doute produite lors du scrutin le 15 mars dernier / Radio France © Radio France - Noémie Guillotin

Le jour du scrutin ?

Le maire lui-même présente des symptômes et s'astreint à un strict confinement. Aucun d'eux n'a été hospitalisé. Selon Laurent Brunmurol, largement réélu au premier tour des élections municipales, c'est probablement le jour du scrutin ou lors de la dernière réunion publique que ses conseillers ont contracté le virus.

Selon l'Agence Régionale de Santé, le Puy-de-Dôme a enregistré une hausse de 24 cas confirmés au Covid-19 entre le mardi 24 et le mercredi 25 mars, où on comptait 2.093 personnes positives au coronavirus en Auvergne Rhône-Alpes dont 1.239 malades hospitalisés. L'ARS recensait jeudi soir 105 cas dans le Puy-de-Dôme, 38 cas dans l'Allier, 33 dans le Cantal et 23 en Haute-Loire. En réalité, il y a probablement plus de cas, des patients asymptomatiques où presque qui peuvent transmettre le virus.