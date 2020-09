Puy-de-Dôme : le festival aéronautique Ailes et Volcans annulé

La troisième édition d'Ailes et Volcans devait se tenir du 2 au 4 octobre sur l'aérodrome d'Issoire-Le Broc, en présence notamment de la Patrouille de France. Cette annulation est motivée par l'évolution de la crise sanitaire et les contraintes imposées dans le Puy-de-Dôme désormais en zone rouge.

La zone de turbulences était trop forte. Malgré la volonté et la détermination des organisateurs - La Montagne et l’association A.A.C.T. Cervolix - de piloter la 3e édition d'Ailes et Volcans, le durcissement des contraintes sanitaires les ont conduit à annuler le festival aéronautique qui devait se dérouler les 2, 3 et 4 octobre prochains sur l'aérodrome d'Issoire-Le Broc.

Le Puy-de-Dôme fait partie des 50 départements classés en zone rouge, ce qui engendre les mesures plus contraignantes, notamment en matière d'accueil du public et de la jauge autorisée. Les manifestations sont désormais limitées à 1.000 personnes, comme c'était la cas ce samedi au Michelin pour le match européen de l'ASM Clermont.

La célèbre Patrouille de France devait participer à cette troisième édition et se produire le samedi 3 octobre devant le public auvergnat. Avec une répétition programmée la veille dans le ciel puydômois. La PAF avait déjà répondu présente pour la première édition en 2018. Des démonstrations de plusieurs chasseurs Rafale, avion vedette de l'armée française, était également prévues. Tout comme l'équipe de Voltige de l'Armée de l'Air.

Ailes et Volcans devait être inaugurée le vendredi 2 octobre par une journée dédiée à l'emploi et à la formation dans le secteur aéronautique avec plusieurs espaces ouverts au public.

à lire aussi Ailes et Volcans : la Patrouille de France de retour début octobre à Issoire !

Dans un communiqué, les organisateurs précisent : "Outre l’impact financier d’une nouvelle diminution de jauge, les organisateurs et les autorités craignent l’affluence aux abords de l’aérodrome : rappelons qu’Ailes et Volcans Cervolix restait la dernière manifestation aérienne prévue en France jusqu’à la fin d’année. Il en va de leur responsabilité d’éviter les risques de contagion et d’accidents (proximité des infrastructures routières et autoroutières) afférents à des regroupements difficilement contrôlables. Les organisateurs tiennent à remercier les équipages qui avaient accepté l’invitation ; les partenaires publics et privés, les entreprises, commerçants et bénévoles qui s’étaient engagés à leurs côtés ; les aficionados et l’ensemble des communautés de fans pour leur indéfectible soutien. Leurs encouragements sont une invitation à nous projeter sur la prochaine édition, afin de les retrouver au même endroit, à la rentrée 2021 pour partager des moments de convivialité et valoriser une filière d’excellence de notre région.

Modalités pratiques

Suite à l'annulation de l'édition 2020, voici les modalités pratiques. Les billets achetés en ligne sur ailes-et-volcans.fr feront l’objet d’un remboursement intégral sur la carte bancaire utilisée lors de l’achat, le concours photos sur Facebook est reporté à une date ultérieure.

Voici le contact pour toute question liée à ces remboursements : evenements@centrefrance.com