Puy-de-Dôme : dans l'ouest du Sancy, le foyer de Covid-19 est sérieux mais sous contrôle

Les autorités sanitaires prennent très au sérieux la situation à l'ouest du Sancy, où on déplore un décès et plusieurs cas sévères de Covid-19. "On peut dire qu'il y a un foyer de dissémination dans ce territoire", explique Jean-Luc Fauquert, médecin coordonnateur des Centres de consultation Covid au CHU de Clermont-Ferrand. "Mais _il ne faut surtout pas stigmatiser telle ou telle commune ou personne_. Nous sommes en train de recenser les habitants qui ont été en contact avec les malades. Et nous pouvons les suivre grâce au centre de consultation Covid qui a été installé au centre hospitalier du Mont-Dore."

Le CH du Mont-Dore. - @CH du Mont-Dore

Un dispositif de prise en charge complet

Plusieurs centres de consultation Covid-19 sont installés à Riom, Pontgibaud, Issoire et donc au Mont-Dore depuis quelques jours. Un maillage mis en place par l'Agence Régionale de Santé (ARS), en étroite collaboration avec les médecins traitants et plusieurs services hospitaliers comme la médecine d'hygiène, les maladies infectieuses et des services d'urgence et de réanimation. "J'espère qu'on en aura pas besoin", précise Jean-Luc Fauquert, "mais tous ces services sont opérationnels immédiatement. Je suis assez rassuré, mais je suis en alerte permanente !"

Image d'illustration - Coronavirus - CHU Gabriel Montpied (Clermont-Ferrand) © Radio France - Mickaël Chailloux

Respecter le confinement et le port du masque

"Même quand on va bien, il y a des choses interdites en ce moment, prévient Jean-Luc Fauquert. "Il est interdit de faire ses courses en famille ou d'organiser des apéros entre voisins en catimini, comme je le vois dans mon quartier. C'est totalement irresponsable ! Quand on sort, le port du masque est majeur ! Pas les FFP2 réservés aux soignants, mais un masque artisanal en tissu fait très bien l'affaire. Enfin, tous les commerces doivent aussi appliquer des mesures de protection strictes pour protéger leurs clients. Et si ce n'est pas possible, ils doivent fermer ! C'est le seul moyen d'éviter la dissémination du coronavirus.", conclut-il.