Auvergne, Tallende, Puy-de-Dôme, France

Le courage de Robin, la détermination de ses proches et l'énorme mobilisation générée n'auront donc pas suffi. L'adolescent, âgé de 16 ans, s'est éteint ce mercredi après-midi après un long combat digne et sans faille contre la maladie. La triste nouvelle a été annoncée sobrement sur la page Facebook de la mairie de Tallende par le biais d'un crêpe noir.

La mairie de Tallende a annoncé le décès de Robin sur sa page Facebook - @ Mairie de Tallende

Une immense mobilisation

Atteint d'une leucémie depuis 2013, Robin avait subi deux greffes de la moelle osseuse en France. Deux greffes pour autant d'échecs qui ont conduit ses parents à se tourner vers les Etats-Unis. Leur dernier espoir pour sauver Robin. Pour financer son séjour et sa prise en charge à Seattle, plusieurs centaines de milliers d'euros étaient nécessaires. Une grande chaîne de solidarité s'est alors mise en place en Auvergne et bien au-delà. Une dynamique impulsée par l’association « Pour le prix d’une Vie », créée par ses parents.

Un rêve américain

La médiatisation de son combat pour la vie et l'argent récolté ont rendu possible son voyage Outre-Atlantique, mais son état de santé s'est dégradé sur place. Robin a contracté une pneumonie. Et les champignons qui se sont propagés dans tout son corps n'ont pas permis aux médecins américains d'administrer le traitement initialement prévu.

Le combat continue pour les autres

Robin a donc été rapatrié par un vol sanitaire le samedi 30 décembre dernier chez lui en Auvergne, où il s'est éteint ce mercredi. Ce matin, le papa de Robin avait publié ce message sur sa page Facebook.

Le dernier message du père de Robin sur Facebook - @ Laurent Kieffer

Si le combat pour Robin a été perdu, il doit se poursuivre pour tous les autres. Alors continuez à soutenir l’association « Pour le prix d’une Vie ». France Bleu Pays d'Auvergne présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.