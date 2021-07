Puy-de-Dôme : le masque anti-Covid toujours obligatoire sur certains sites extérieurs

La quatrième et dernière étape du déconfinement remonte au 30 juin dernier, avec la levée des jauges dans les restaurants, bars, cinémas, musées, salles de sport commerces etc. Elle coïncide avec une situation sanitaire stable dans le département du Puy-de-Dôme où le taux d'incidence est de 12 pour 100 000 habitants. Pour autant, la prudence reste de mise, alors que les vacances démarrent. Pour éviter une nouvelle vague de l'épidémie dés cet été, le Préfet du Puy-de-Dôme maintient l'obligation du port du masque dans certains lieux et espaces publics.

-Les marchés de plein air, les brocantes, les ventes au déballage et manifestations assimilées

-Tous les rassemblements organisés sur la voie publique (manifestations, festivals, spectacles de rue etc.)

-Dans les files d'attente, en extérieur, devant un établissement recevant du public (salle de spectacle, stade etc.)

-Sur la voie publique, dans un périmètre maximal de 50 mètres, devant les entrées et sorties des gares (ferroviaires et routières) et des aéroports, des établissements d'enseignement, et des lieux d'accueil de mineurs, aux heures d'entrée et de sortie.