Puy-de-Dôme : le port du masque obligatoire aux abords des écoles du Crest et d'Aigueperse

Par rapport au précédent arrêté en date du 16 septembre 2020, deux nouvelles communes du Puy-de-Dôme sont concernées par l'obligation du port du masque dans un périmètre d'une centaine de mètres aux abords des établissements scolaires et de petite enfance. Il s'agit des villes d'Aigueperse et du Crest. 17 communes puydômoises figurent désormais sur la liste préfectorale.

Précisions horaires pour Beaumont

Par ailleurs, la préfecture apportent des précisions horaires concernant la ville de Beaumont. Outre une large zone du centre-ville, le masque est obligatoire à proximité des écoles et crèches beaumontoises sur les jours et horaires suivants. Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 9h00, de 11h15 à 13h45 et de 16h15 à 18h30.

Enfin, les services de l'état apporte également quelques précisions concernant les mesures prises dans la ville d'Issoire.

Liste des communes concernées dans le Puy-de-Dôme