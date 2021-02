Puy-de-Dôme : le variant anglais frappe durement certains EHPAD

Le variant anglais de la Covid19 est désormais une réalité dans le Puy-de-Dôme. Beaucoup plus contagieux, il circule à grande vitesse. Comme en témoigne la situation au sein de l'EHPAD L'Ombelle de Maringues, où 50 résidents et 20 agents ont déjà été détectés positifs et trois patients décédés.