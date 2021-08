Puy-de-Dôme : les autorités sanitaires à la recherche des récalcitrants au vaccin au Leclerc d'Enval

Une opération de vaccination était organisée à la galerie marchande du Leclerc d'Enval dans le Puy-de-Dôme ce samedi par l'ARS et la Croix Rouge.

Aller chercher les récalcitrants au vaccin : c'était l'objectif de l'opération de vaccination menée à côté du Leclerc d'Enval dans le Puy-de-Dôme ce samedi 28 août, une opération menée de concert par l'ARS et la Croix Rouge.

"_Le but c'est de directement proposer le vaccin aux gens qui ne sont pas encore vaccinés_, explique Benoît de la Torre Capitan, médiateur anti-covid pour la Croix Rouge, que ce soit des gens qui ne voulaient pas se faire vacciner ou qui n'ont pas pris le temps de prendre rendez-vous dans un centre."

Le centre de vaccination, installé dans un local commercial. © Radio France - Théophile Vareille

Venir faire ses courses, repartir vacciné

Dans le centre de vaccination, situé dans un local commercial juste à côté de la galerie marchande, certains, comme Pascal, profitent de leurs courses pour venir se faire vacciner : "Je viens faire mes courses ici tous les samedis, j'ai vu ça en passant, alors je me suis dit pourquoi ne pas y aller," raconte ce routier de 59 ans.

D'autres, comme Joëlle, sont venus exprès pour se faire vacciner : "J'arrive d'Aigueperse, _j'avais vu ça dans le journal et ne pas avoir à prendre rendez-vous c'est pratique_, mais je viens contrainte, pour avoir le pass sanitaire, parce que j'ai peur des effets secondaires."

Benoît Torre de la Capitan, médiateur anti-covid pour la Croix Rouge. © Radio France - Théophile Vareille

Deuxième dose le 18 septembre

Et pour calmer ces inquiétudes, les soignants sont à disposition des primo-vaccinés, comme Benoît, infirmier : "On est là pour les rassurer, leur expliquer les possibles effets secondaires, qu'ils risquent plus à ne pas se faire vacciner."

Tous les primo-vaccinés ce samedi ont d'ailleurs pris rendez-vous pour une seconde dose samedi 18 septembre, lors d'une nouvelle opération de vaccination à la galerie marchande du Leclerc d'Enval.