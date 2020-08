Puy-de-Dôme : les sapeurs-pompiers livrent plus de 75 000 masques aux Ehpad chaque semaine

Ils sont une vingtaine anciens pompiers de l'Union Départementale à se mobiliser chaque mardi au SDIS du Puy-de-Dôme. Chaque semaine, les pompiers reçoivent les stocks de masques, de gants et de tabliers de l'ARS. Ils se chargent ensuite de la préparation des colis et de la livraison dans les 101 Ehpad du département.

Les anciens pompiers se chargent du conditionnement des masques, des gants et des tabliers envoyés aux Ehpad. © Radio France - Claudie Hamon

Cette semaine, une vingtaine d'anciens de la réserve de soutien et d'entraide du SDIS 63 ont emballé 75 700 masques, 31 000 gants et 56 300 tabliers, "fins comme des feuilles à cigarette" explique Daniel Jouanade, commandant honoraire, président délégué des anciens sapeur-pompiers du département mais aussi de toute la France. "_Nous sommes une quarantaine de bénévoles à nous relayer ici chaque semaine_, cela permet de soulager les sapeurs-pompiers opérationnels qui ont besoin d'être disponibles."

Une vingtaine de sapeurs-pompiers à la retraite conditionnent et livrent le matériel de protection aux Ehpad. © Radio France - Claudie Hamon

Une fois conditionnés, les masques, les gants, les tabliers sont chargés dans une camionnette du SDIS "à la manière des facteurs" précise le lieutenant Christian Buffier, coordinateur de la mission, "les colis livrés en dernier sont au fond, les autres devant. On a l'habitude maintenant." Chaque semaine, 12 anciens bénévoles vont livrer les 101 Ehpad du département. "Ils parcourent environ 3000 km à chaque fois !"

Le site du Crouel du SDIS 63. © Radio France - Claudie Hamon

Le Capitaine Jean-François Barili, président de l'Union des sapeurs-pompiers du Puy-de-Dôme qui supervise la mission de distribution veut rendre hommage aux anciens bénévoles qui se mobilisent chaque semaine. "Je suis reconnaissant envers nos anciens car ils sont aussi les premiers concernés par la Covid-19. C'est une aide précieuse."

Le lieutenant Christian Buffier, ancien chef de centre à la retraite coordonne les opérations. "Même à la retraite on ne s'éloigne jamais bien loin de la vie du corps. Quand on est pompier un jour, on l'est toujours !"

Rassemblés au sein d'une commission des anciens, les sapeurs-pompiers à la retraite s'occupent de nombreuses missions sociales comme le soutien aux orphelins ou même la distribution de paniers repas solidaires pour les pompiers les plus démunis. Ils accompliront leur mission de distribution au moins jusqu'à la fin du mois d'août.