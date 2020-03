Puy-de-Dôme : les professionnels de santé ouvrent une permanence "Covid-19" à Joze

Les agents hospitaliers et urgentistes se préparent au pire. Mais malgré leur dévouement, beaucoup redoutent de ne pas pouvoir faire face à la pandémie et à l'afflux de malades. Faute de moyens humains et matériels. Le seul mot d'ordre pour ne pas aggraver la situation déjà très tendue est de respecter scrupuleusement les consignes de confinement. Dans cette chaîne sanitaire, les médecins généralistes et autres professionnels de santé veulent aussi jouer leur rôle.

En milieu rural, certains ont décidé de se structurer. Exemple avec la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé "Bords d' Allier". Une association qui regroupe une bonne centaine de professionnels de santé (médecins traitants, infirmiers, pharmaciens, kinés, etc). Ils ont ouvert un local dédié au Covid-19 au sein de la maison des associations à Joze, au sud de Maringues.

La permanence "Covid-19" à Joze - © CPTS Bords d'Allier

Le calme avant la tempête ?

Pour l'instant, l'activité des médecins traitants est plutôt calme dans le Puy-de-Dôme, mais ça ne devrait pas durer. Il a donc été possible d'anticiper. Le docteur Amélie Richard, médecin généraliste à Joze, jointe en visioconférence. "On a peu de patients pour le moment. On essaie de voir les personnes fragiles par téléconsultation. Il y a des salles d'attente dédiées pour les patients qui auraient des symptômes grippaux et une autre salle pour les autres. Le pivot, c'est la prise en charge dans les cabinets médicaux en ambulatoire et pour l'instant c'est très calme..." Des plannings de permanence ont été mis en place pour pouvoir télé-consulter de 9 heures à 18 heures, 7 jours sur 7.

Amélie Richard médecin généraliste à Joze Copier

Une trentaine de professionnels se sont d'ores et déjà portés volontaires pour assurer ces permanences. Et ce n'est pas fini. "L'objectif est vraiment de soulager le réseau hospitalier pour faire un tri s'il y a un afflux massif des patients", précise le docteur Richard. "On a déjà des plannings de permanence pour envoyer les cas les plus graves à l'hôpital e que les autres puissent être suivis à domicile... Surtout qu'on doit normalement revoir les patients entre J6 et J8. Les infirmiers peuvent aussi le faire. On met des protocoles en place maintenant pour être prêts..."

Si votre médecin n’est pas disponible dans l'arrondissement de Joze ou que vous n’arrivez pas à le joindre, vous pouvez composer le : 04.73.70.69.93.