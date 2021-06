Puy-de-Dôme : les soignants de la Châtaigneraie à Beaumont tournent des clips pour recruter du personnel

Les personnels soignants du groupe ELSAN, dont fait partie la Châtaigneraie, à Beaumont, prennent la parole sur les réseaux sociaux. A l'occasion du #ClapClapTour21, ils racontent pourquoi ils aiment leur métier, et pourquoi il faut les rejoindre pour renforcer les effectifs.

Infirmiers, aides-soignants : on les a beaucoup applaudis lors du premier confinement l'an passé, d'où l'idée du #ClapClapTour21 organisé par le groupe de santé ELSAN. Depuis le 13 juin et jusqu'au 13 juillet prochain, 26 hôpitaux appartenant au groupe privé reçoivent la visite d'un studio itinérant installé dans un camion. Objectif : réaliser des clips avec les personnels pour qu'ils fassent "la pub" de leurs métiers, le secteur ayant besoin de recruter. Après Montluçon lundi, et avant Aurillac, le tour a fait étape ce mardi à la clinique de la Châtaigneraie à Beaumont, près de Clermont-Ferrand.

Rejoignez-nous !

Un camion est garé devant l'entrée Nord de la clinique. A bord, Louis et Etienne, chargés par le groupe ELSAN de tourner les vidéos avec les personnels volontaires. Quatre collègues du pôle ophtalmologie ont décidé de tenter l'aventure. Installées sur de gros coussins colorées, elles répondent au jeu de la boite à question. "Quels conseils donner à un nouveau collègues ?" Les réponses fusent : "Etre motivé, se coucher tôt pour se lever tôt le lendemain? et être à 100 % la journée !".

Angèle, Sarah, Viviane et Francine du pôle ophtalmologie © Radio France - Dominique Manent

Angèle, Sarah et Francine sont infirmières, Viviane est agent administratif. Toutes adorent leur métier : prendre soin, accompagner les patients, être utiles. Leur service tourne bien, pour autant certains secteurs sont en tension. "Rejoignez-nous !" disent-elles en coeur à la fin de leur prestation.

Etienne et Louis chargés de tourner les vidéos et de les diffuser sur les réseaux sociaux © Radio France - Dominique Manent

Recruter, un souci permanent

L'établissement emploie 450 salariés, dont 90 % de soignants. Et certains services ou métiers ont besoin de renforts.

Violaine Rochon-Bacon est DRH à la Châtaigneraie : "On a _les blocs opératoires_. C'est un service méconnu. Dans le cadre de leur formation, les infirmières ne passent pas forcément par un bloc. Il y a aussi le personnel de nuit. Les nouvelles recrues ne veulent pas forcément travailler la nuit. Elles ont beaucoup d'opportunités, si aujourd'hui ça se passe mal dans un service, ou si elles veulent découvrir autre chose, elles peuvent le faire facilement. Elles trouveront toujours un poste. Aujourd'hui, vous êtes aide-soignante ou infirmière, vous vous présentez, on vous accueille à bras ouverts ! Que ce soit les hôpitaux privés, les EHPAD, les centres de convalescence, à planning différents, les personnels vont choisir celui qui est le plus adapté à leur mode de vie".