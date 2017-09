Virades de l'espoir : les Puydômois se mobilisent à nouveau contre la mucoviscidose ce dimanche

Nouvelle Virades de l'espoir ce dimanche. Et nouvelle occasion de donner son souffle pour lutter contre la mucoviscidose. Dans le département du Puy-de-Dôme, où la manifestation a été créée en 1985, neuf Virades sont organisées.

En France, tous les trois jours, un enfant naît atteint de mucoviscidose. Plus de sept mille patients sont touchés et deux millions de personnes sont porteuses saines du gène. Cette pathologie grave provoque un épaississement du mucus qui tapisse les bronches et le pancréas et entraîne une insuffisance respiratoire ainsi que des troubles digestifs. Pour financer des programmes de recherche et aider les patients au quotidien, l'association "Vaincre la mucoviscidose" organise depuis plus de 30 ans les Virades de l'espoir, des marches et des courses solidaires.

Ca ne m'empêche pas de vivre-Noémie, 27 ans

Noémie est une jeune puydômoise de 27 ans. Elle avait 21 jours quand les médecins ont diagnostiqué la maladie. "Ce n'est pas la même forme que le chanteur Grégory Lemarchal" souligne-t-elle. "Je ne tousse pas, je ne crache pas, mais deux fois par semaine je fais des séances de kinésithérapie pour mes poumons, pour les entretenir". En fait, Noémie souffre surtout de troubles digestifs pour lesquels elle prend des médicaments et suit un régime alimentaire strict. "Ca ne m'empêche pas de vivre, je travaille et je fais de la randonnée". Mais son rêve, c'est que la recherche avance enfin, que les médecins découvrent le médicament qui permettra à tous les patients de vivre en bonne santé.

Marcher, courir ou pédaler

Noémie participe activement aux Virades de l'espoir. C'est à Mezel, dans le Puy-de-Dôme, qu'elle s'implique avec toute une équipe de bénévoles. Sa maman lui a passé le relais et c'est un vrai plaisir. "On voit toutes les générations, des grands-parents aux petits enfants, c'est magnifique". L'an passé, 530 marcheurs ont participé. Chacun choisit son parcours, en fonction de sa forme. A Mezel, trois parcours de marche ou de course : 9, 16 et 24 km. Pour le VTT, c'est 15 ou 30 km. Les enfants ont aussi accès à des animations organisées à la Maison du temps libre : baby-gym et BMX. A l'arrivée, ce sont 12 000 euros qui avaient été récoltés. "Cette année, il faudrait faire aussi bien, et même mieux" confie Noémie !

Huit autres communes organisent des Virades de l'espoir ce dimanche dans le Puy-de-Dôme : Arlanc, Bourg-Lastic, Combronde, Romagnat, Saint-Quentin sur Sauxillanges, Volvic. Au départ de La Roche Blanche, Virade moto et à Saint-Germain L'Herm, Virade du piéton.