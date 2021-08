Puy-de-Dôme : nouvelles opérations de vaccination sans rendez-vous dans des centres commerciaux

Le dispositif "Aller vers" offre de nouvelles possibilités de se faire vacciner les samedis pendant un mois dans les galeries marchandes de centres commerciaux à Issoire, Enval et Ménétrol, ainsi que sur le marché d'Ambert. Voici ce qu'il faut savoir.

Dans le Puy-de-Dôme, 476.283 personnes ont déjà reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 et 437.944 personnes sont déjà complètement vaccinées. En complément des centres déjà ouverts et des différentes opérations ponctuelles menées cet été, un nouveau dispositif de vaccination "Aller vers" au sein de centres commerciaux sera déployé du samedi 28 août au jeudi 30 septembre.

Le Préfet du Puy-de-Dôme et l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, en lien étroit avec le CHU de Clermont-Ferrand, les centres de vaccination du département et la Caisse primaire d’Assurance Maladie, mettent en place les opérations de vaccination, sans rendez-vous, dans les quatre lieux suivants :

Centre commercial Carrefour à Issoire, le samedi 28 août (1ère injection) et le samedi 18 septembre (seconde injection), de 9h à 18h

Centre commercial Leclerc à Enval, le samedi 28 août (1ère injection) et le samedi 18 septembre (seconde injection), de 9h à 18h

Centre commercial Carrefour Sud à Ménétrol, le samedi 4 septembre (1ère injection) et le samedi 25 septembre (seconde injection), de 9h à 18h

Marché d’Ambert, jeudi 9 septembre (1ère injection) et le jeudi 30 septembre (seconde injection) de 9h à 18h

Ces opérations de vaccination (vaccin Pfizer) seront réalisées par des professionnels de santé libéraux, avec le soutien d’une association agréée de sécurité civile (la Croix-Rouge). Cette vaccination est accessible sans rendez-vous (carte d’identité et carte vitale requises).

Pour rappel, l’autorisation d’un des deux parents est nécessaire à la vaccination des mineurs de 12 ans à 15 ans inclus. Le document téléchargeable ici est à compléter et à apporter le jour de la vaccination. Les jeunes de 16 ans et plus peuvent accéder à la vaccination sur la base de leur seul consentement.