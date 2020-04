Puy-de-Dôme : la ville d'Ambert lance l'opération "Un masque pour tous"

Grâce à la générosité des entreprises et industriels locaux, la Ville d'Ambert est en capacité de fournir tissu et élastique aux couturiers(ères) bénévoles, dans le but de confectionner les masques de protection qui seront ensuite distribués à la population.