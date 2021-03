Puy-de-Dôme : se remettre des séquelles de la Covid-19 dans une salle Elancia

Le sport sur prescription concerne aussi les patients qui ont été atteints de la Covid-19.

Agréé Sport Santé depuis 2016, le réseau Elancia a donc mis au point avec des praticiens du CHU de Clermont-Ferrand, un programme de remise en forme pour les patients souffrants des suites de la Covid-19. La salle de Cournon-d'Auvergne expérimente cet accompagnement depuis cette semaine.

Un suivi sur-mesure d'un programme sport-santé chez Elancia. © Radio France - Claudie Hamon

Comme les autres patients recommandés par leur médecin, ces séances post-Covid sur mesure sont suivies par un coach spécialement formé aux pathologies chroniques comme celles du Covid long.

Des coachs formés aux pathologies chroniques

Nathalie est venue sur les conseils de son médecin, elle est satisfaite de sa prise en charge : " Les coachs sont à l'écoute de mes besoins. Si j'ai un doute sur un exercice que je fais, ils viennent me corriger. On sent bien qu'ils ont à cœur de nous faire progresser. Et puis ils sont sympas."

Un entrainement très progressif

Anthony Rigucci est coach sportif santé diplômé au CREPS de Vichy. Depuis un an qu'il s'occupe des clients d'Elancia, il a suivi des formations pour les accompagner les ALD, les affections de longue durée comme les covid longs. "_Même si vous avez des insuffisances respiratoires, vous pouvez venir faire de l'activité physique justement pour contrer ces effets indésirables_. L'important est d'y aller très progressivement. C'est presque de la réhabilitation à l'effort physique. Il faut surtout surveiller le pourcentage d'oxygène dans le corps, avant, pendant et après l'entrainement".

Des séances Sport-Santé non remboursées par la SS

Le programme de réadaptation post-covid conçu avec des praticiens du CHU de Clermont-Ferrand dure 3 mois.

Et même sur prescription médicale, le sport santé n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Certaines mutuelles remboursent tout de même une partie des frais.

Chez Elancia, l'abonnement d'un mois coûte 44, 90 euros. En cas de fermeture des salles due au confinement, le programme personnalisé en cours peut être prolongé avec le coach à la maison ou à l'extérieur.