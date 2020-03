Puy-de-Dôme : un contact unique pour rompre l’isolement social des personnes âgées et dépendantes

Pilote en matière de solidarités auprès des aînés, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme met en place un contact unique dédié à la lutte contre l’isolement social des personnes âgées de notre territoire qui permettra d’assurer la coordination des acteurs locaux associatifs et institutionnels présents sur l’ensemble du département.

Toute personne ayant connaissance de situations de personnes âgées en détresse, peuvent le signaler afin qu’un soutien leur soit apporté. La personne référente est Isabelle Terrasse. Elle est joignable au 06.73.98.86.04 ou à l'adresse mail suivante : isabelle.terrasse@puy-de-dome.fr

Opération « Voisins solidaires »

Faire les courses d’une personne âgée, garder les enfants des personnes dont le travail est prioritaire, récupérer les médicaments à la pharmacie pour les personnes dépendantes ou handicapées, mutualiser l’achat des course. Autant de gestes simples d’entraide qui permettent une « continuité de vie » à toutes ces personnes. Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme encourage la solidarité entre voisins et soutient l’opération "Voisins solidaires". Une initiative simple, soutenue par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, et l’association Voisins Solidaires.