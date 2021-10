Puy-de-Dôme : un nouvel hôpital d'ici quelques années au Mont-Dore

Construire un nouvel hôpital au Mont-Dore, c'est le choix du Conseil de surveillance de l'établissement. Le 22 octobre dernier, ses membres ont voté à l'unanimité en faveur du projet, au détriment d'une rénovation de l'actuel hôpital. Le dossier est porté par le CHU de Clermont-Ferrand et les collectivités territoriales, dont le Conseil départemental du Puy-de-Dôme. Didier Hoeltgen, Directeur général du CHU, parle "d'un moment fondateur de l'histoire de l'établissement". Sur le terrain, la nouvelle est très bien accueillie.

Construire plutôt que rénover

L'actuel hôpital du Mont-Dore occupe un beau bâtiment en centre-ville, mais il date de 1900, et s'avère obsolète. Le nouvel établissement sera plus adapté et plus confortable, à la fois pour les agents qui y travaillent, et pour les patients qui y seront accueillis. Le bâtiment, d'une surface de 11 368 m2, comprendra plusieurs niveaux. Comme l'actuel hôpital, il abritera un EHPAD, mais la capacité de ce dernier va doubler : il passera de 30 à 60 lits.

Cette construction est estimée aujourd'hui à 35,8 millions d'euros, une enveloppe conséquente, mais moins élevée qu'une rénovation, un temps envisagée avant d'être abandonnée

Ce vendredi soir, le Conseil municipal du Mont-Dore devrait voter "une délibération de principe" pour engager la recherche d'un futur terrain.

Une chance pour le territoire

Le maire de la commune, Sébastien Dubourg, salue ce projet, alors que les déserts médicaux s'étendent partout en France. "C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir sur son territoire un hôpital neuf" souligne l'élu.

De son côté, Lionel Chauvin, Président du Conseil de surveillance de l'établissement et du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, confirme : "Ce projet trouve sa place dans la politique que je souhaite mener pour _renforcer les territoires ruraux_, et tout particulièrement le Sancy et l'Artense pour ce dossier précis".

Pour tous, l'hôpital du Mont-Dore est un équipement indispensable dans ce secteur de montagne, situé à près d'une heure en voiture de Clermont-Ferrand. Il l'a notamment prouvé lors de la crise sanitaire en devenant un grand centre de dépistage et de vaccination.

Dans les rues du Mont-Dore, les habitants sont globalement convaincus de son utilité. Ainsi Huguette, 86 ans, fréquente régulièrement l'établissement pour des consultations médicales. Jean-François y a reçu ses vaccins anti-Covid. Et Patrick constate que de nombreuses communes du Sancy profitent de cet outil, rappelant au passage que les touristes et les curistes en sont aussi de potentiels patients.

Le dossier est tout juste lancé, des études vont suivre, quelques années s'écouleront avant que le nouvel hôpital ne soit en service, mais le maire du Mont-Dore estime que ce sera le cas avant la fin de son mandat. Sébastien Dubourg compte informer ses concitoyens lors d'une prochaine réunion publique.