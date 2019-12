Puy-de-Dôme: une expérience de cabinet dentaire mobile dans les Ehpad

Puy-de-Dôme, France

Il n'y a besoin que d'une prise de courant. Pour le reste, ce cabinet de Soins Bucco-Dentaires Mobiles est totalement autonome. Le concept existait déjà mais dans des camions de 15 tonnes, difficiles, pour ne pas dire impossible à garer dans la cour d'un Ehpad. L'idée était de pouvoir aller partout, il a donc fallu trouver des solutions pour que tous les équipements puissent rentrer dans une camionnette de 3,5 tonnes.

La camionnette dans la cour de l'Ehpad d'Effiat © Radio France - Emmanuel Moreau

Les initiateurs de cette idée ont multiplié les devis pour avoir le meilleur matériel possible mais aussi assez léger. Les dentistes auront donc un équipement tout à fait similaire à ce qu'ils peuvent avoir dans leur cabinet, peut être en un peu plus exigu, et un fauteuil qui convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. Il ne manque plus qu'à percer une porte pour installer un chariot élévateur pour les personnes à mobilité réduite; la rampe d'accès mise en place peut poser des problèmes de sécurité.

Une expérience menée dans 43 Ehpad du Puy-de-Dôme

Ce dernier aménagement sera fait début janvier, le lancement de l'expérience devrait avoir lieu à la mi-janvier. Des premiers tests ont déjà été réalisés, en particulier dans les Ehpad d'Aigueperse et Effiat. Les cinq dentistes d'Aigueperse ont pu découvrir cette camionnette et s'organisent désormais pour pouvoir y travailler plusieurs demi-journées par semaine. L'expérience doit ensuite s'étendre dans 43 Ehpad du Puy-de-Dôme, tous situés en milieu rural (l'agglomération clermontoise n'est pas concernée).

Ce sont toujours les dentistes du secteur qui interviendront, pour soigner des patients qu'ils connaissent souvent déjà. Cela évitera donc aux résidents des Ehpad de devoir se déplacer, une énorme difficulté pour des personnes souvent à mobilité réduite; un problème d'accès aux soins qui peut parfois entraîner de sérieuses complications de santé. Et pour les personnes qui ne peuvent pas quitter leur chambre, une valise toute équipée (voir photo) offre même la possibilité aux dentistes de se rendre au chevet du patient pour effectuer les soins de base.

La valise mobile, pour aller soigner les patients jusque dans leur chambre © Radio France - Emmanuel Moreau

Si les dentistes se relaieront, ils bénéficieront tous de la présence d'une assistante dentaire, chargée de l'équipement (et de la conduite) de cette camionnette. Coût de ce cabinet de Soins-Bucco-Dentaires Mobiles: 250.000 €uros, financés par l'URPS, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Agence Régionale de Santé.